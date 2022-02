Delia Duran e Soleil Sorge si baciano con passione al Grande Fratello Vip: scontro con Alex Belli, poi le lacrime

Grande Fratello

Una notte movimentata al Grande Fratello Vip, con un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Durante il wild party nella Casa tra Soleil Sorge e Delia Duran è scattato un bacio appassionato, che ha colto alla sprovvista i presenti, compreso Alex Belli. Il triangolo non è mai morto, a quanto pare, nonostante la decisione di Soleil di qualche giorno fa di chiudere l’amicizia co l’attore. Proprio contro di lui si è poi scagliata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che gli ha rinfacciato una dichiarazione d’amore, accusandolo di essere un falso.

Scintille al Grande Fratello Vip: il bacio travolgente tra Delia Duran e Soleil Sorge

È stato un party davvero wild quello di sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip.

A sorpresa, tra Soleil Sorge e Delia Duran è scattato un bacio davvero appassionato, tanto che l’ex corteggiatrice ha attirato a sé la modella trascinandola sulla scalinata. Impietriti i coinquilini del reality, tra cui l’attonito Alex Belli, che avrebbe architettato alcune mosse nel reality con la compagna.

Spiegando il motivo del bacio a Sophie Codegoni, Soleil dichiara che è stato per le “brutte vibrazioni”: “Io le dicevo hai brutte vibrazioni, liberatene, liberatene“.

Nonostante l’ex corteggiatrice aveva deciso di chiudere con Belli, sembra che il triangolo continui a svilupparsi nella Casa.

Lo scontro alla festa: Soleil Sorge in lacrime

Purtroppo le buone vibrazioni sembrano essere durate poco. Durante il party tra Delia, Soleil e Alex c’è stato un battibecco: mentre l’attore e l’influencer facevano un esercizio di resistenza, Delia è arrivata cercando di abbracciare tutti e due. Soleil ha tentato di uscire dalla presa dichiarando che non era un abbraccio sincero, e Alex Belli ha replicato: “Il problema sei tu, hai tirato su questo c***o di muro“.

Per Soleil Sorge Alex Belli non è se stesso, ma l’attore replica che “sto ragionando in maniera altruistica“, accusando la corteggiatrice di agire in modo egoistico. “Tu sei la falsa ciccia“, dichiara Alex, “Tu vuoi sempre girare le cose“. Il crollo però arriva alla fine della festa, con Soleil in lacrime: “Perché mi fate fare sta m***a?“, singhiozza l’influencer, con Miriana Trevisa e Lulù che corrono a consolarla.

Da una parte Alex e Delia che hanno raggiunto il loro scopo, dall’altra Soleil. Non lucida, emotivamente esasperata, sull’orlo di una crisi di nervi. Questo programma non può ridurre una persona in queste condizioni.#gfvip #solearmy pic.twitter.com/Ok4CqV24RX — solesupporter (@solesupporter) February 20, 2022

La trappola contro Soleil Sorge?

Più tardi però in un confronto con Katia Ricciarelli emerge un’altra prospettiva su quanto avvenuto: “Ti hanno tirato una trappola“, commenta la cantante, “Ti hanno incastrata, credimi, per i loro… Ci sei cascata come una pera cotta“.

Soleil è d’accordo: “È vero, con troppa leggerezza“. Katia poi dichiara: “È meglio che con me non faccia neanche una parola lui, con me ha chiuso“.

Sui social sono in tanti i fan dell’influencer a denunciare che la trappola c’è stata davvero, soprattutto nel momento dell’abbraccio in cui Soleil ha dichiarato di essere alticcia e di aver bisogno d’acqua. “Sole voleva andare via e loro cercavano di trattenerla nonostante stesse male per l’alcol e chiedeva acqua“, commenta un’utente, mentre una fan dell’influencer scrive: “Da una parte Alex e Delia che hanno raggiunto il loro scopo, dall’altra Soleil.

Non lucida, emotivamente esasperata, sull’orlo di una crisi di nervi. Questo programma non può ridurre una persona in queste condizioni“.