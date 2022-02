Soleil Sorge si scaglia contro Alex Belli: prosegue senza sosta la sceneggiata tra i gieffini

Grande Fratello

Sono passati soltanto due mesi da quando Alex Belli ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip in seguito alla squalifica, ma in questi giorni l’attore è tornato nel reality – dove ad attenderlo questa volta ci sono sia la compagna Delia Duran che Soleil Sorge. Inutile dire che si sono create subito delle tensioni a causa dell’atteggiamento del gieffino e alla fine l’influencer italo-americana ha pensato di dirgli cosa pensa del trattamento che sta riservando alla compagna.

Soleil affonda senza pietà contro Alex per il trattamento riservato a Delia

Il giorno di San Valentino Alex Belli ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip e la sceneggiata più seguita degli ultimi mesi è potuta ripartire senza troppi problemi.

Questa volta però è chiaro che l’attore non ha più Soleil a difenderlo e, anzi, proprio lei in questi giorni lo sta giudicando più duramente.

In particolare l’influencer ha approfittato di un momento di tranquillità per spiegare ad Alex cosa non va nel suo atteggiamento con Delia Duran: “Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate. L’essenza di tutto quello che eri non c’è. Ti freni costantemente soprattutto quando c’é Delia – sottolinea la Sorge – Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è“.

Inutile dire che Belli, di nuovo l’uomo del momento, non è affatto d’accordo con l’ex fiamma e ha replicato piuttosto seccato: “Il mio rapporto e quello che provo nei tuoi confronti è completamente invariato. Ieri sera ero felicissimo” protesta l’attore, mentre Soleil non fa che interromperlo per ribadire il proprio pensiero.

Soleil: "Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… Ti freni costantemente sopratutto quando c'é Delia. Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c'è davanti"

NON É GELOSIA! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/9Fi6Ypqauc — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 16, 2022

Triangolo Soleil-Alex-Delia, la modella non sopporta la situazione che si è creata

Soleil Sorge sta facendo di tutto per rimanere neutrale nei confronti di Alex Belli, che invece tenta costantemente di alimentare la sceneggiatura della soap opera iniziata mesi fa con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Anche prima del confronto tra i due, infatti, Alex ha ripreso ad essere ambiguo nei suoi confronti e, come si poteva immaginare, Delia non ne è stata affatto felice.

Soltanto qualche ora fa l’attore si è addirittura inginocchiato davanti all’influencer per ripercorrere alcuni momenti che hanno trascorso insieme – facendo riferimento alla volta in cui Alex si sarebbe dichiarato alla coinquilina.

Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi della Duran, che ha perso la pazienza e ha urlato prontamente “Non toccarla!

” per poi proseguire la polemica.

Alex si inginocchia a Soleil.

Delia sbotta "non toccarla"

Posso dire che qua ha fatto bene?

L'ho detto. #gfvip #solearmy pic.twitter.com/iDlu201sWR — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 15, 2022

Sembra, insomma, che Alex sia tornato nella casa per proseguire con il ruolo che in questi ultimi mesi lo ha reso più celebre che mai. Prima sembra volersi riappacificare con la compagna e poi, in modo del tutto incoerente, si lascia andare a questi slanci nei confronti di Soleil. Questa volta però, come anticipato, non ha più l’influencer dalla sua parte – che, anzi, sembra aver trovato un equilibrio con Delia – e le cose potrebbero non mettersi bene per lui.

Al solito, però, si attendono ulteriori sviluppi, che senz’altro non tarderanno ad arrivare.