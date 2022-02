Soleil Sorge spara a zero sull’atteggiamento di Alex Belli: “Non posso credere si sia abbassato a fare questo”

Grande Fratello

Tra i gieffini che più hanno deluso Soleil Sorge c'è ovviamente Alex Belli. In queste ore dunque la ragazza si è presa un attimo per parlare dell'atteggiamento dell'ex fiamma.

Da qualche giorno la casa del Grande Fratello Vip è stata sconvolta alla notizia che Alex Belli si appresta a tornare nel reality, momento in cui probabilmente cercherà di continuare il gioco che ha iniziato con Soleil Sorge e la compagna Delia Duran. Motivo per cui la stessa influencer italo-americana, in queste ore, si è lasciata andare a qualche duro commento sull’attore, non risparmiando critiche davvero velenose.

Soleil Sorge critica duramente l’atteggiamento di Alex Belli nel reality

Manca poco, dunque, al ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip e senza dubbio si tornerà alla dinamiche che si è creata tra lui, la compagna Delia, al momento prima finalista del reality, e la gieffina Soleil Sorge.

Quest’ultima però ora sembra molto più lucida e distaccata nei confronti dell’attore, e non ha mancato di criticare il suo atteggiamento con altri concorrenti.

In particolare la ragazza si è presa un attimo per parlare con Barù e Davide sul “gioco” che Belli ha fatto fin dall’inizio nei suoi confronti e in quelli della modella venezuelana. “Io l’ho sempre difeso ma in realtà ultimamente sta giocando troppo e anche in modo banale e poco positivo” afferma la ragazza ai coinquilini, che allo stesso modo non sembrano apprezzare l’atteggiamento che Alex Belli ha avuto nel reality.

Soleil, Davide e Baru parlano di Alex Baru: “io le persone così non le conosco e non le frequento.”

Soleil: “è questo che mi manda in tilt, non riesco a credere che sia la stessa persona.” 🍿🍿🍿#GFVIP @AXBproduction pic.twitter.com/5HjyVjHEyE — V (@harsiness) February 12, 2022

“Alex, per quello che l’ho conosciuto io, è talmente forte nei valori che non riesco a credere si sia abbassato a fare un gioco del genere, che sia la stessa persona” prosegue poi l’influencer, ribadendo anche che lui si dimostrava tanto innamorato ma poi ritrattava immediatamente, creando una situazione scomoda per tutte le persone coinvolte: “Non ha creato un’altra storia, al massimo ha sbandato emotivamente e non abbiamo creato il marito e l’amante“.

Alex Belli prosegue indisturbato il suo gioco e crea confusione nella casa del GF Vip

Mentre, dunque, Soleil Sorge sembra non avere più un briciolo di comprensione nei confronti dell’attore – nonostante la complicità che avevano all’inizio e le parole al miele che nei mesi si sono scambiati – Alex Belli intanto prosegue con il suo gioco e crea non pochi problemi nella casa del Grande Fratello.

Dopo la decisione di rientrare nella casa, l’ex (o nuovo futuro) gieffino ha anche mandato un messaggio aereo alla moglie, scrivendo “Sei l’unica donna della mia vita“, che tuttavia non ha ottenuto l’effetto desiderato. Delia infatti di dice ancora confusa dall’atteggiamento del compagno e non ha riservato belle parole dopo aver visto il messaggio – arrivando a dire che ormai non capisce più e non crede più al compagno.