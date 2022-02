Alex Belli torna al Grande Fratello Vip, i concorrenti lo scoprono. Delia Duran: “Mi sta distruggendo”

Grande Fratello

Alex Belli è pronto al rientro al Grande Fratello Vip, un po' meno i Vipponi, che si sono particolarmente agitati alla notizia. In particolare sembra molto preoccupata Delia Duran.

Colpo di scena per i concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno appreso del ritorno di Alex Belli. Informati dalle grida di un uomo fuori dalla Casa più spiata d’Italia, i Vipponi hanno cominciato a parlare di questo rientro dell’attore e sembra particolarmente preoccupata la compagna (o ex) Delia Duran. Anche Soleil Sorge ha agito immediatamente quando ha scoperto la notizia, andando a riferirlo ad Alessandro Basciano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è mostrata però particolarmente sorpresa, dicendo anzi che Alex Belli l’aveva già informata.

Alex Belli al Grande Fratello Vip, il ritorno spifferato ai Vipponi

Momenti di agitazione fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, dove qualcuno è andato a informare i Vipponi del ritorno di Alex Belli.

A cogliere l’indiscrezione Miriana Trevisan, che ha subito provveduto a raccontarlo ai coinquilini. La voce si è diffusa in pochissimo e questo inaspettato rientro ha suscitato diverse reazioni. Furiosa Lulù Selassié che commenta: “Non è neanche giusto che torna. Allora a questo punto ce ne andavamo tutti via a Natale, ci facevamo il Natale con la nostra famiglia e poi tornavamo“. La princess sembra dello stesso avviso dell’ex concorrente Aldo Montano, infuriato per questa decisione di permettere ad Alex di tornare sui suoi passi.

#gfvip " C'è ne andavamo via tutti a Natale e poi ritornavamo "😂😂😂

Lulú reagisce così quando ha saputo che Alex Belli rientra nella casa #fairylulu pic.twitter.com/eGCOuwXYwH — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) February 10, 2022

Abbastanza scioccata dalla notizia è Delia Duran, prima finalista del reality, a cui Miriana dice: “Delia, stai attenta, Alex rientra“. La showgirl precisa: “Massì, verrà per 2 giorni“. Anche Soleil Sorge non resta impassibile, e una volta arrivata la voce corre a riportarla ad Alessandro Basciano a cui era già stato riferito da un coinquilino.

“A me l’aveva detto lui invece“, commenta l’ex corteggiatrice, a cui Basciano replica “Fine del capitolo“.

ANCHE OGGI HANNO URLATO CHE ALEX BELLI RIENTRERÀ IN CASA,IERI SOLEIL LO HA DETTO A BASCIANO CHE GIÀ GLI ERA STATO DETTO DA JESSICA,ANCHE SOLEIL GIÀ LO SAPEVA PERCHÉ ALEX GLIELO AVEVA DETTO PRIMA DI USCIRE. INIZIA LA NUOVA SOAP OPERA CONDUCE SIGNORINI REGIA ALEX BELLI #GFvip pic.twitter.com/0VcQztQC3A — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) February 10, 2022

Delia Duran su Alex Belli: “Mi sta distruggendo”

Sicuramente il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip peserà particolarmente su Delia Duran, soprattutto dato l’avvicinamento ad Antonio Medugno.

Al compagno di reality Davide Silvestri, la modella ha confessato l’allontanamento dal compagno: “Invece di aiutarmi mi sta distruggendo. Nella rottura cerchi di costruire, non di distruggere“. Delia si riferiva proprio ai tentativi di Alex Belli di continuare a intervenire sulla liaison con Soleil Sorge, un atteggiamento che per Davide serve all’attore per continuare a catalizzare l’attenzione.