Kabir Bedi asfalta Alex Belli e l’amore libero, sulla storia con Soleil Sorge aggiunge: “Due ipocriti”

Grande Fratello

Kabir Bedi ha conquistato velocemente il favore del pubblico del Grande Fratello Vip6, anche se ha effettuato il suo ingresso in corsa. L’attore, infatti, è risultato il preferito del pubblico in diverse occasioni.

Kabir Bedi si è anche aperto, raccontando la dolorosa vicenda del figlio morto suicida. Il ragazzo soffriva di schizofrenia, ma l’attore ha voluto inviare comunque un messaggio di speranza al pubblico da casa.

Malgrado l’interprete di Sandokan non esponga spesso il suo parere sulle vicende della casa, Kabir Bedi ha dichiarato con chiarezza la sua opinione su Alex Belli e il suo concetto di amore libero.

L’opinione di Kabir Bedi su Alex Belli e l’amore libero

Miriana Trevisan ha riflettuto con Delia Duran sul concetto dell’amore libero. La showgirl non è convinta del fatto che la modella e Alex Belli vivano, in realtà, questo tipo di relazione: “Non è un amore libero, è condizionato da una cosa… L’amore libero non ti sposi proprio“. Delia Duran ha provato a spiegare, ancora una volta, il particolare rapporto con il marito: “Ci sono tanti modi di amare“.

Nella discussione è intervenuto anche Kabir Bedi, che ha chiarito il suo punto di vista sull’amore libero: “Secondo me Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per dire ‘Io voglio avere tutte e due donne‘”.

Un’opinione appoggiata da Delia Duran: “Quando parla dice delle cose sensate“.

L’attore indiano ha posto una domanda molto logica: “Come lei può essere d’accordo quando lui dichiara il suo amore per un’altra donna?“. Delia Duran ha spiegato quello che l’ha ferita: “Anche in quest’amore libero deve esserci rispetto, come deve esserci la fiducia… Tu rompi queste due cose fondamentali, che per me è importante in un rapporto, allora lì già è un’altra cosa. Questo è quello che io sottolineavo e dicevo in continuazione a Alex, di non giocarci su questa cosa“.

Il confessionale di Kabir Bedi su Alex Belli e Soleil Sorge

Kabir Bedi ha continuato a riflettere sulla storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran anche in seguito, da solo, con Miriana Trevisan: “Ieri Soleil ha perso contro Delia, la votazione perché?“. Miriana Trevisan ha dato la sua risposta a questo quesito: “Se tu hai detto tante cose non vere, la gente lo capisce“. Ma l’attore ha dato anche la sua personale risposta: “Ho detto a Soleil all’inizio che se tu difendi la verità di questo amore, profondo, tu vinci, perché l’amore sempre vince.

Se tu difendi una cosa che non è la verità, tu perdi. Decidi che posizione tu devi prendere. Lei continua a dire che è solo amicizia“.

Kabir Bedi non ha apprezzato le scelte di Alex Belli e Soleil Sorge, mentre approva la decisione di Delia Duran: “Se tu non dici la verità ti metti in una posizione di debolezza… Un matrimonio sta per finire, questa anche è una grande tragedia… Se è amore… Vincono… Alex dice una cosa, Delia un’altra cosa… Lei è confusa perché lei veramente ama… Vuole che questo matrimonio viene riparato ma se lui continua a dire cose che la feriscono… Lei ha preso una posizione e basta, perché c’è un limite”.

L’attore ha ripetuto la sua opinione in modo molto netto anche in confessionale: “Soleil, Alex e Delia: è una storia di due ipocriti e una donna confusa, ferita che finalmente ha preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza“.