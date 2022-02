Alex Belli torna al Grande Fratello Vip e Aldo Montano si infuria anche contro il reality: “Roba già scritta”

Grande Fratello

Aldo Montano non usa mezzi termini per fornire una sua lettura al ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, invocato pubblicamente dal conduttore durante la puntata.

Aldo Montano non usa mezzi termini per descrivere il ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, unico concorrente cui è stata concessa una seconda chance dopo la (clamorosa) squalifica. Invocato pubblicamente dal conduttore durante la prima serata del 7 febbraio, l’attore entrerà nuovamente in scena per “chiarirsi” con Delia Duran e Soleil Sorge direttamente tra le mura di Cinecittà. Per farlo avrà parecchio tempo a disposizione (non sarà una parentesi lampo), e Aldo Montano non fa giri di parole per dipingere quanto sta accadendo nello show. Puntando il dito anche contro lo stesso programma.

Alex Belli torna al GF Vip, Aldo Montano al veleno anche contro il programma: “Roba già scritta“

Gli attriti tra Alex Belli e Aldo Montano al GF Vip hanno lasciato uno strascico che procede anche fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia e, con il primo pronto a tornare in scena per chiarire il “triangolo amoroso“ dopo la squalifica, il secondo non fa troppi complimenti e dice la sua sulla decisione di “riammettere” l’attore, seppur temporaneamente.

Certo è che il peso specifico dell’affaire tra Alex Belli e Soleil Sorge ha fatto da traino a buona parte della narrazione di questa edizione, coagulando un importante bagaglio di curiosità del pubblico intorno alle sorti delle loro vicende sentimentali dentro e oltre Cinecittà.

Per questo, secondo Aldo Montano la proposta di tornare sotto i riflettori del reality, avanzata pubblicamente dal conduttore Alfonso Signorini, non sarebbe lontana dalle trame di un copione.

Aldo Montano ne ha parlato nel format Casa Chi via social, aprendo a un livido sfogo sulla questione: “Ma veramente, siamo tutti scemi così oppure c’è gente che la pensa come me? O sono rimasto l’unico stupido sulla faccia della Terra o ‘sta cosa veramente ha stancato, ha rotto“.

Per l’ex concorrente, la notizia di Delia Duran finalista non sarebbe strana se letta nel tessuto di una evoluzione preordinata: “Lei in finale, Soleil salvata e Alex che entra, proprio una roba scritta“.

Alex Belli nuovamente al GF Vip: quanto resterà nella Casa

Alex Belli è stato “corteggiato” dalla produzione del format per tornare in pista e rimettere la sua storia personale al centro dei riflettori. “Il Grande Fratello – ha dichiarato Alfonso Signorini – vuole che tu ritorni in Casa per qualche giorno, metterai fine a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil o Delia“.

Proposta flash: Alex avrà l’opportunità di tornare in Casa molto presto… 💥 #GFVIP pic.twitter.com/H2LB0JmhJm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2022

Secondo il conduttore, che ha mandato l’attore in quarantena prima di introdurlo nuovamente nello show, la permanenza di Belli non sarebbe ancora stabilita. In diretta su Instagram nello stesso format Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha dato un’anticipazione più nitida: “Al momento sono ufficiali 4 puntate, quindi 2 settimane di Alex Belli nella Casa“.

“Incredibile ragazzi, non ci volevo credere, l’hanno fatto – ha commentato Montano –. Pensavo di no, non me lo aspettavo, speravo non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto: Alex Belli ritorna nella Casa. Proprio giusto giusto, facendo tutti e 6 mesi (lo show finirà il 14 marzo, ndr), da settembre a marzo, sulla stessa storia, sulla stessa falsità, la main history è dettata da tutto questo ‘teatrino Belli’“.