Soleil Sorge al settimo cielo per Delia Duran finalista al GF Vip: il commento spiazza gli altri concorrenti

Grande Fratello

Evoluzione inaspettata nel rapporto tra Soleil Sorge e Delia Duran al GF Vip. Le due concorrenti si sono avvicinate notevolmente negli ultimi tempi, aprendo a una complicità che avrebbe generato non pochi sospetti e critiche nella Casa. La moglie di Alex Belli è la prima finalista del reality e la notizia ha visto la concorrente al settimo cielo, con tanto di commento che sembra aver spiazzato i coinquilini.

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip 6, una sorpresa per molti dato che è entrata in gioco da poche settimane.

Il verdetto del annunciato da Alfonso Signorini nella puntata di ieri, 7 febbraio, ha spiazzato parecchi e fatto storcere il naso a qualcuno degli altri concorrenti, complice l’entusiasmo manifestato da Soleil Sorge per la moglie di Alex Belli.

Secondo la concorrente, Delia sarebbe in finale anche per merito del triangolo amoroso innescato tra le mura di Cinecittà, e dopo l’esaltazione dell’amore “libero” che Sorge, Duran e Belli decantano da tempo, spunta un commento che spiazza gli altri “vipponi” in gioco. Parole pronunciate Soleil proprio in prima serata.

Cos’ha detto Soleil Sorge su Delia Duran e la finale del GF Vip

Molti non si aspettavano un commento simile, specialmente dopo i sospetti di alcuni concorrenti intorno alla rappacificazione tra le due.

Soleil Sorge ha detto qualcosa che rischia di aprire un’altra frattura nella Casa in vista della corsa alla finale del 14 marzo prossimo: “La cosa che mi fa volare – ha risposto rivolgendosi al conduttore che le ha chiesto un parere su Delia Duran finalista – è che qui c’è gente che, da quando siamo entrati, non vede l’ora, le prova tutte, tutti i modi per arrivare alla finale e lei (Delia, ndr) in 2 settimane… Tiè“.

A detta della Sorge, il merito del successo della Duran nel reality sarebbe in parte da ascrivere a lei e Alex Belli.

“Sicuramente Sole – ha concluso l’attore in collegamento dallo studio -, devo dirti che tutto questo, che viene definito ‘teatrino’, alla fine dei conti ha appassionato, mi fa piacere per Delia perché è una bellissima anima“.