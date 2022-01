Grande Fratello

Delia Duran è un fiume in piena di rivelazioni al Grande Fratello Vip e spiazza i coinquilini della Casa con alcuni dettagli del suo rapporto con Alex Belli. Un “amore libero” in cui non mancherebbero partner da “condividere” e dove, secondo l’ideale di bellezza femminile della venezuelana, a suo dire non ci sarebbe posto per Soleil Sorge. La moglie dell’attore si lascia andare e rivela anche di aver avuto una “esperienza” con una donna, finendo per fare un nome davanti a una stupita Miriana Trevisan.

Delia Duran: al GF Vip la rivelazione sull’amore libero con Alex Belli

Le turbolenze sentimentali intorno alla coppia Alex Belli e Delia Duran, e al presunto triangolo amoroso con Soleil Sorge, continuano a tenere banco tra le cronache più roventi del GF Vip 6.

Da quando la moglie dell’attore ha preso il suo posto come concorrente, è un fiume in piena di rivelazioni e dettagli piccanti sul loro ménage di coppia e sulla loro apertura condivisa a una evoluzione “à trois“.

Poche ore fa, Delia Duran ha confidato a Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Jessica Selassié come funziona davvero il suo rapporto con Alex Belli e cosa succede nella loro intimità. Parole che hanno faticato, pare, a trovare un angolo di senso compiuto nella lettura delle coinquiline, inizialmente spiazzate dalle dichiarazioni della venezuelana.

“Non è che io sono libera di fare un rapporto con Jessica o un altro uomo senza il mio uomo”, ha spiegato la modella, parlando di come lei e suo marito avrebbero scelto di vivere un “amore libero” condividendo tutto, anche l’intimità con un’altra persona oltre la coppia, al riparo dai tradimenti.

“Se una sera volete giocare, c’è una donna che entra nel vostro letto, questa cosa la puoi accettare“, ha parafrasato poi Miriana Trevisan, cercando di sintetizzare il punto di vista della Duran.

“Si condivide entrambi“, ha sottolineato quest’ultima.

Delia Duran confessa: “Ho avuto un’esperienza con…”

Parlando ancora con Miriana Trevisan, Delia Duran ha fatto il nome di una donna famosa, ma non è chiaro se sia la stessa con cui sostiene di aver avuto una “esperienza” in passato: Aida Yespica.

Proprio Aida Yespica, tempo fa, aveva parlato di un “amore folle per una donna”, senza tuttavia svelare l’identità e limitandosi a dipingerla come una persona “famosa”. La fantasia di molti, in queste ore, rispolvera quella rivelazione dal cassetto delle cronache rosa e corre all’ipotesi che possa trattarsi proprio della moglie di Alex Belli.

Delia Duran su Soleil Sorge: “Non è la mia tipologia di donna”

Nel rispondere alla domanda delle coinquiline su un eventuale “ingresso” di Soleil Sorge nel loro rapporto, Delia Duran ha risposto senza troppi giri di parole: “Non è la mia tipologia di donna.

Ho un mio tipo. Deve essere molto femmina. Deve piacere anzitutto a me, e a lui, a entrambi“. Soleil Sorge, con buona pace di chi sogna un lieto fine a tre, non avrebbe chance perché piace soltanto a uno dei due.

Manila Nazzaro, dopo un primo momento di smarrimento davanti alle dichiarazioni della coinquilina, l’ha avvertita sul pericolo dietro il suo concetto di amore libero e di gioco di coppia condiviso con una terza persona: “Nella condivisione ci deve essere una tale sintonia, sai quante volte non ti fidi perché questa ragazza può toglierti il marito, il compagno… Metti che poi succedere che loro due si piacciono più di quanto vi piacete voi due, è un rischio“.

Delia Duran ha spiegato un altro dettaglio nella Casa: “Se ad esempio lui mi dice ‘Ti piace questa ragazza?’, no, prima la devo conoscere, anzitutto, deve esserci il feeling e mi devo fidare“.