Soleil Sorge svela cos’è successo con Alex Belli sotto le coperte: scoppia il caos al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Durante l’ultima diretta con lo studio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è preso un attimo per tornare a parlare delle famose coccole sotto le coperte avvenute tra Soleil Sorge e Alex Belli quando l’attore si trovava ancora nella casa. La ragazza non l’ha presa bene, soprattutto perché gli altri gieffini hanno continuato ad avanzare delle ipotesi e alla fine l’influencer ha avuto un nuovo crollo e si è confidata con Sophie Codegoni.

GF Vip: Soleil Sorge non ne può più della situazione e sbotta contro Giucas

Con l’uscita di Alex Belli sembrava che sia Soleil quanto i fan del reality si potessero lasciare la polemica sul triangolo amoroso alle spalle.

Una speranza vana, dal momento che in queste ultime settimane è entrata la compagna dell’attore, Delia Duran, e le chiacchiere sono riprese.

Proprio ieri sera, il conduttore del programma ne ha infatti approfittato per tornare sulle tanto discusse coccole sotto le coperte tra la Sorge e Belli che diverso tempo fa hanno scatenato un polverone. In questa circostanza non solo si è messa in mezzo Delia, convinta di sapere cosa sia successo, ma anche Giucas Casella – che in confessionale è arrivato a dire: “Solei le Alex facevano le cose sotto i letti“.

Come si può immaginare però Soleil Sorge non ne può più della situazione e alla fine è sbottata contro Giucas, mettendo in chiaro ancora una volta che non vuole più sentir parlare dell’accaduto: “Bravo è, proprio una rappresentazione perfetta. Hai sottolineato ancora quella cosa mia e di Alex sotto le coperte. Basta parlare di quello che è successo a letto – risponde l’infuencer – anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa credimi. Hai enfatizzato quella cosa che è uscita, non è proprio bello quello che hai fatto. Però va bene così tranquillo” continua la gieffina, visibilmente alterata per la delicata situazione.

il povero giucas si è preso un cazziatone da soleil perché nel confessionale si è limitato a dire quello che ha dichiarato alex e delia cioè urlo che è avvenuto sotto le coperte 🤷🏻‍♀️ #gfvip #soleil #giucas pic.twitter.com/aS2WhapEGY — giada rossa (@RossaGiada) January 25, 2022

Successivamente ha infatti spiegato che basta un attimo per fraintendere e che la ferisce non poco che la gente pensi a qualcosa che non è successo. Sullo stesso argomento è tornata anche dopo, quando si è sfogata con l’amica Sophie Codegoni.

Soleil Sorge: cos’è successo in realtà sotto le coperte con Alex Belli

Dopo aver sbottato contro Giucas Casella, Soleil si è presa un attimo per parlare della situazione con Sophie Codegoni, spiegando nel dettaglio non solo cosa le da fastidio, ma anche cos’è successo in realtà sotto le coperte con Alex Belli: ” Volendo fare il teatrino si stanno rovinando i programmi.

Il fine comune è che ne vogliono uscire bene. Quindi se riprendono dagli accordi che avevano faranno il lieto fine – spiega l’influencer – se gli si sbarella devono prendere una decisione e magari uscirne subito. Poi sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo“.

L’amica però cerca di farla ragionare spiegandole che gli altri non vogliono lasciar intendere nulla e che tutti hanno sempre pensato in realtà ai preliminari.

A quel punto Soleil ha annuito, confermando dunque che tra lei e l’attore non c’è stato niente di più. Successivamente però si è anche soffermata di nuovo sul rapporto tra Delia e Alex, lasciando di nuovo intendere che c’era qualcosa di organizzato a tavolino.