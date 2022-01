Soleil Sorge crolla in lacrime al GF Vip, pesa l’arrivo di Delia: “Non ho più la forza di continuare”

Grande Fratello

Soleil Sorge, una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, è crollata in lacrime dopo l’ultima puntata del reality. La vippona più contestata della Casa non ha retto all’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli entrata proprio come concorrente per dare vita ad un nuovo capitolo della loro faida e che a quanto pare ha già assestato il primo colpo. L’ex volto di Uomini e Donne però non ci sta e attacca.

Soleil Sorge in lacrime dopo l’ingresso di Delia Duran: il video

C’è una nuova “Queen” nella Casa del GF Vip: l’arrivo di Delia Duran ha destabilizzato e molto gli equilibri e esacerbato ancora di più gli animi tra i coinquilini, già di loro divisi in due fazioni.

La moglie di Alex Belli è entrata come concorrente proprio per confrontarsi con la donna che, secondo lei, ha avuto rapporti sessuali con il marito. Dopo la puntata che ha segnato il primo scontro tra le due, Soleil è crollata in lacrime: “Non ho più la forza di continuare a subire tutte queste qua. Sono sfinita” ha detto parlando con Davide Silvestri.

Poi, ha continuato: “È da quando sono entrata che mi sento buttare addosso di tutto e di più. Mi sono sentita dire cattiverie e robe crudeli addosso.

Mi sono sentita non aggredita ma mal voluta da determinate persone. È un peso immenso“. Soleil, piangendo, veste quindi i panni della vittima, ma non sono state poche le volte in cui anche lei ha colpito duramente durante gli scontri con altri coinquilini della Casa.

Soleil attacca Delia e svela dettagli intimi su lei e Alex Belli

Un atteggiamento, quello mostrato nel video, che non ha pagato: molti i commenti contro Soleil Sorge, accusata di essere una sfascia-famiglie, ma anche peggio. Parlando con Davide, entra poi nel merito e attacca direttamente la nuova nemica giurata nella Casa: “Ennesimo teatrino che mi fa schifo, di una persona che invece che sistemare il suo matrimonio sta qui per visibilità“.

Poi aggiunge: “So ce lei è entrata in guerra fondamentalmente, è quello che non ce la faccio più. Io non ho la forza per star li a parlarci e discuterci“.

Soleil, poi, conferma alcuni dettagli intimi molto chiacchierati nella celebre coppia: “Alex mi ha raccontato tutto di ciò che loro fanno e veder una persona così che viene a insinuare su cose sessuali quando fanno di ben peggio e sentirmi giudicata in un modo del genere...”. Un impasse, per la vippona: “Non so cosa fare, se reagisco e mi faccio forte passo per la parte negativa e vengo giudicata, se non reagisco sto male“.

Quale che siano gli sviluppi futuri, Delia Duran ha già raggiunto il suo primo obiettivo.