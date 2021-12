Soleil Sorge ha tutte contro al Grande Fratello: “La devono fermare”. Le polemiche delle altre vip della Casa

Grande Fratello

Soleil Sorge non è destinata a vincere il premio simpatia nella Casa del Grande Fratello: non solo per la sua tresca con Alex Belli, ma anche per alcuni atteggiamenti ritenuti offensivi e oltre il limite dalle stesse altre coinquiline del reality. Miriana Trevisan, Francesca Cipriani, Sophie Codegoni e Jessica Selassie ne hanno parlato e chiesto provvedimenti contro l’ex di Uomini e Donne.

Polemiche contro Soleil a GF Vip: l’attacco delle coinquiline

Arrivati quasi al giro di boa, il GF Vip ste esasperando gli animi e le dinamiche sociali all’interno della Casa.

È sicuramente il punto di interesse del reality, che conta proprio su questo tipo di cose per macinare ascolti e consensi tramite anche il dissenso. In questo caso tutto è un tutti contro Soleil Sorge, rea secondo una buona parte delle altre concorrenti di aver superato il limite varie volte. E non si tratta della storia con Alex Belli, per la quale è stata anche “blastata” dal padre di Sophie Codegoni, ma proprio del suo comportamento nei confronti delle altre coinquiline della casa.

Le polemiche contro Soleil partono da Miriana Trevisan, che dice: “Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei.

Ha umiliato anche Lulù, Clarissa a suo tempo. Tutte donne, stranamente“. Poi ricorda di essere stata attaccata sulla questione della menopausa e in sostanza lancia un appello: “Secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare. Perché con tutte queste donne? Vuoi stare al centro dell’attenzione? Ci sei già. La devono fermare un minimo“.

Soleil ha superato il limite? Lo sfogo della Cipriani e Jessica Selassie

La voce della Trevisan non è isolata nella casa. A lamentarsi e chiedersi se Soleil ha superato il limite è infatti anche Francesca Cipriani, che fa notare: “Gli altri anni se dicevi una cosa sbagliata uscivi, quest’anno c’è il discorso delle intenzioni“.

Tra le frasi tirate in ballo, anche quella contro Gianmaria: “Aveva detto: ‘Gianmaria è come uno scarafaggio che se lo butti dentro l’acido non muore mai’, una roba del genere” ricorda Jessica.

La sorella Selassie poi racconta di un altro episodio che ha avuto per protagonista la sorella Clarissa: “Lei era in bagno con il singhiozzo, buttata a terra che voleva andare a casa” e sempre a causa di Soleil. La Cipriani aggiunge inoltre di non stare bene per questa situazione e invoca provvedimenti.

Alfonso Signorini interverrà o in nome dello show che deve andare avanti lascerà esasperare ancora di più la situazione? Come detto da Miriana, tutto dipende soprattutto dal pubblico, ma Soleil non è neppure in nomination.