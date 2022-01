Grande Fratello

Una rivelazione scottante su Alex Belli e Soleil Sorge potrebbe scatenare il terremoto fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto per la vita privata della concorrente che, a suo dire, fuori avrebbe qualcuno pronto a vivere con lei un grande amore. A vuotare il sacco, svelando cosa sarebbe successo davvero tra loro nell’intimità sotto le coperte, in particolare i coinquilini Manila Nazzaro e Alessandro Basciano.

Alex Belli e Soleil Sorge: il dettaglio intimo svelato nella Casa

Il pubblico del GF Vip si era chiesto più volte cosa è successo tra Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte nella Casa di Cinecittà, interrogandosi anche su quella pesantissima accusa che la moglie dell’attore, Delia Duran, gli aveva rivolto durante l’ultimo infuocato confronto sul tradimento prima dell’uscita di scena di Belli dal reality.

I diretti interessati avrebbero sempre negato di aver avuto particolari contatti nell’intimità, ma nelle ultime ore due coinquilini avrebbero portato a galla un racconto che potrebbe avere ripercussioni anche al di fuori del programma.

Durante una chiacchierata di gruppo sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Alessandro Basciano hanno parlato di “preliminari artistici” tra i due al riparo dalle telecamere (richiamando l’immagine della “chimica artistica” che Belli ha sostenuto di avere con la Sorge).

Contatti più che ravvicinati che, secondo alcuni, potrebbero minare la vita privata della Sorge oltre la trasmissione.

I preliminari artistici 😆😆😆 per chi continua ancora ad asserire che lui fosse d'accordo con la moglie, non vi fate un po' schifo? secondo voi la moglie avrebbe voluto che arrivassero a questo punto? #fuorisoleil #Gfvip @GrandeFratello pic.twitter.com/y9WuNfOijI — Chleo (@Chleols) January 21, 2022

Se Delia Duran si sarebbe mostrata a conoscenza di quanto si sarebbe consumato tra il marito e la concorrente, la persona che aspetterebbe Soleil a casa, di cui lei si è detta “innamorata”, potrebbe aver appreso questo scenario per la prima volta proprio dal resoconto dei “vipponi” in gioco. E il terremoto potrebbe essere dietro l’angolo.

“Alex ha detto a Soleil che Delia ha accettato la situazione – ha raccontato Manila Nazzaro –. Anche io so la verità. Lo sappiamo tutti qual è la verità, lo sa tutta Italia. Al di là di quello che è successo… preliminari artistici, ma loro non hanno mai ammesso nulla, hanno sempre detto che è solo amicizia, però lui ha un comportamento che non è un’amicizia…“.

ah ma quindi sapevano tutti che hanno fatto preliminari artistici alex e soleil 👁👄👁 #GFVIP pic.twitter.com/TON41pw5nK — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 21, 2022

Il racconto sui “preliminari artistici” tra Alex Belli e Soleil Sorge infiamma la Casa

Durante il racconto di Manila Nazzaro sul tema dei presunti “preliminari artistici” tra Alex Belli e Soleil Sorge, di cui tutti i concorrenti sarebbero ormai a conoscenza, è intervenuto anche Alessandro Basciano: “Sole lo nega però, dice che è innamorata di una persona fuori“.

A questo punto, la secca replica di Sophie Codegoni: “No, non lo nega, finta di niente“. Nel frattempo, mentre sui social esplode l’ironia sul capitolo “artistico” rispolverato tra i racconti dei concorrenti, Alex Belli scrive: “Sembra che tutti abbiano l’idea esatta di come dobbiamo vivere la nostra vita. E non sanno mai come devono vivere la loro“.