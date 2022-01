Soleil Sorge su Alex Belli e Delia Duran: l’influencer del GF Vip “svela” come andrà a finire la storia

Grande Fratello

Il triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran è la maxi-storia che sta appassionando da mesi i fan del Grande Fratello Vip: negli ultimi giorni, con l’ingresso nella Casa della moglie dell’attore, la vicenda è entrata ancora più nel vivo. Delia avrebbe inoltre già deciso di mollare il marito, ma secondo Soleil le cose andranno molto diversamente.

Delia Duran e Alex Belli torneranno insieme: la “profezia” di Soleil Sorge

“Basta, lo lascio” ha tuonato solo due giorni fa Delia Duran, in lacrime dopo l’ennesimo “sgarbo” del marito Alex Belli. Questi, avrebbe mandato un aereo per Soleil Sorge con un messaggio per lei, cosa che chiaramente non ha fatto piacere alla donna entrata nella Casa (anche) per confrontarsi con l’influencer italo-americana.

Lei, d’altro canto, sembra aver iniziato a smarcarsi un po’ dalla vicenda, specie dopo essere crollata in lacrime la notte dell’ingresso nella Casa della rivale. Nelle ultime ore, parlando con Barù, Nathaly e Giacomo Urtis, ha “spoilerato” come andranno le cose.

“È soltanto una fase – ha detto Soleil ai coinquilini della Casa – tra poco dirà che non vuole più lasciarlo, vedrete che andrà così sicuro“. Poi aggiunge: “Ci sarà un momento dove lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare.

Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione d’amore del loro matrimonio, tipo super teatrale ‘oh mio Dio ti amo’”. E infine, secondo la sua profezia: “Faranno un minimo litigio iniziale, però poi finisce con un bacio e ‘ti prendo sei mio’ e poi vivranno felici e scontenti”.

Delia Duran e Soleil Sorge, la moglie di Alex Belli tenta di avvicinarsi

In attesa di capire come andranno le cose, va registrato anche il tentativo di Delia di rasserenare gli animi nella casa: “Sono dell’idea che abbiamo fatto tutti degli errori, io compresa ovviamente” ha detto la moglie di Alex Belli a Soleil Sorge.

Poi è entrata nel merito dello screzio tra Soleil e Manila Nazzaro: “Manila magari è stata fraintesa, magari ha sbagliato con te, magari è stata impulsiva però mi ha parlato, credimi, bene di te“. Sull’ex Miss Italia, che a quanto pare si sta avvicinando a Delia negli ultimi giorni, l’influencer ha detto: “Non sono io che devo trovare un punto d’incontro, io non ce la faccio più. Non mi è stata vicina in un momento in cui io sono stata male. È venuta solo quando ha visto che c’erano altre tre, quattro persone vicino a me“.

Un altro terreno di scontro che, incredibilmente, potrebbe far avvicinare le due rivali di questa edizione, con buona pace di The Man che per una volta non sarebbe protagonista della (retro)scena.