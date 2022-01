Soleil Sorge dubbiosa su Alex Belli: “Ci sono ancora dei tasselli”. Si parla di un segreto dell’attore

Grande Fratello

Soleil Sorge continua la sua avventura all’interno del Grande Fratello Vip6. L’influencer, ultimamente, ha vissuto dei giorni poco felici per l’entrata nella Casa della rivale Delia Duran. Tra la moglie di Alex Belli e Soleil Sorge, infatti, sono nati subito degli scontri accesi.

Ma l’influencer italo-americana ha recentemente avuto un forte confronto anche con Valeria Marini. La showgirl ha accusato Soleil Sorge di averla spinta, ma l’influencer nega ogni accusa.

In un momento di riflessione con Davide Silvestri, Soleil Sorge ha rivelato di non fidarsi ancora di Alex Belli e di conoscere un suo segreto.

Soleil Sorge si confida con Davide Silvestri su Alex Belli

La situazione particolare creatasi tra Soleil Sorge e Alex Belli continua a tenere banco al Grande Fratello Vip6 e a essere argomento di confronto tra i coinquilini. Nelle ultime ore, Soleil Sorge ha condiviso di nuovo il suo punto di vista a riguardo con Davide Silvestri.

Soleil Sorge ha rivelato di volersi tirare fuori da questa dinamica: “Ho preso una decisione, che son stanca di queste robe. Se vogliono fare i teatrini poi li continuano a fare da soli per conto loro ma io voglio mettere un punto a tutto questo“. E ancora: “Per l’amicizia, per quello che ho provato nei confronti di Ale, che provo, per il bene che gli voglio e per come sono fatta io devo per rispetto dargli l’opportunità di farlo per prima lui, o sbaglio?

“.

L’influencer italo-americana è convinta di essere quella che sta pagando di più la situazione che si è creata: “In mezzo comunque ci sto andando puntualmente io… Non trovo la mia coerenza… Per lui lo faccio più che altro ma fino a che punto devo farlo per lui?… Credo di averlo fatto anche troppo… Sono anche un po’ arrivata“.

Soleil Sorge nutre dei dubbi su Alex Belli

Soleil Sorge ha rivelato a Davide Silvestri di nutrire dei dubbi su Alex Belli.

L’attore non si è voluto esporre a riguardo: “Non mi sono esposto, perché per me è comunque un amico, mi sono divertito.

Non voglio mettere in dubbio la nostra amicizia. La nostra amicizia è una cosa, se ha fatto lo show, non m’interessa…. Voglio saperlo come mio amico con la parte divertente… So cosa pensare ma non m’interessa“. Ma Davide Silvestri ha voluto, comunque, dare un consiglio a Soleil Sorge: “Ti direi, Sole, a questo punto sei anche tu complice, se continui allora io me la prendo con te… Giusto che ti confronti con lui in modo diverso“.

Soleil Sorge ha svelato all’attore di conoscere una verità che le mette dei dubbi su Alex Belli, ma che non può confessare: “Ci sono ancora dei tasselli che… Ci sono delle cose che proprio non mi tornano che dico, allora forse, uhm… Se dico determinate cose…“.

Davide Silvestri ha deciso di non sapere: “Ti metti contro di lui… Vai contro l’amicizia?… Ok allora non me lo dire che non voglio metterti nei casini“.