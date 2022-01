Soleil Sorge non vuole Delia Duran nella Casa del GF Vip: “Schifosamente inumano e disperato”

Grande Fratello

Soleil Sorge sopporta affatto la presenza della compagna di Alex Belli nella casa, come i fan si aspettavano già dal primo momento, e in queste ore è partita all'attacco contro Delia Duran.

L’arrivo di Delia Duran ha infastidito diversi gieffini ma, come ci si poteva aspettare, quella che ha manifestato i segni più grandi di insofferenza è ovviamente Soleil Sorge. In queste ore ha approfittato di un attimo di confidenze con alcuni coinquilini per lasciarsi andare a qualche commento piuttosto seccato, sottolineando che la compagna di Alex Belli è in realtà solo alla ricerca di visibilità.

Soleil Sorge, il duro sfogo su Delia Duran

Che la presenza di Delia Duran avrebbe portato non pochi problemi era più che sicuro, soprattutto dopo gli ultimi scambi avvenuti prima che il compagno Alex Belli uscisse dalla casa del Grande Fratello Vip.

Tutti i fan infatti non vedevano l’ora di scoprire come la modella e Soleil Sorge si sarebbero rapportate nella casa e sembra che i primi terremoti si stiano già verificando.

In un attimo di tranquillità nella casa, l’influencer si è presa un attimo per sfogarsi con Jessica Selassié e Giacomo Urtis, manifestando tutto il suo risentimento nei confronti della nuova inquilina: “Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato che sinceramente non so“. Jessica però ancora non è sicura della sua opinione su Delia e ha risposto di avere ancora dei dubbi; “Le hai detto peste e corna e ora vai a fare l’amica” sottolinea prontamente la Sorge, che ha sempre il controllo della situazione.

Secondo la gieffina infatti l’atteggiamento degli altri vipponi non è semplice cordialità verso una new entry del reality, ma vera e propria falsità.

“Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro – ribadisce l’influencer italo americana – A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me” prosegue la Sorge, sottolineando anche che Delia si è permessa di giudicarla e ora lei ha intenzione di ripagarla con la stessa moneta.

Soleil e Delia: il clima nella casa del Grande Fratello Vip è più teso che mai

Non ci si poteva aspettare una situazione diversa, dal momento che Soleil Sorge non solo si è avvicinata parecchio ad Alex Belli nella casa, e Delia è più volte intervenuta per difendere la sua relazione, ma la stessa influencer non ha mai riservato belle parole per la modella.

Subito dopo l’ingresso della Duran infatti, si è verificata già la prima lite tra le due e la stessa Soleil è apparsa piuttosto frustrata: “Pensavo di non dover essere tirata di nuovo in queste cose – afferma con sconforto ad Alfonso Signorini in diretta – sinceramente sono avvilita“.

Successivamente la ragazza si è lasciata andare anche ad un pianto disperato, spiegando a Davide e Gianmaria che non riesce più a sostenere questa situazione: “Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio – afferma tra le lacrime – Sono sfinita, è da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso tutto di più“.