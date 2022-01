Delia Duran lascia Alex Belli dopo l’aereo per Soleil Sorge al GF Vip: “Basta prendermi in giro. Ho deciso”

Grande Fratello

Delia Duran ha deciso: lascerà Alex Belli. La nuova concorrente del GF Vip e moglie dell'attore ha preso la decisione dopo che un aereo ha sorvolato la Casa di Cinecittà con un messaggio per Soleil Sorge.

Dopo soli pochi giorni, Delia Duran sembra già essere arrivata al punto di rottura: la complicata dinamica tra lei, il marito Alex Belli e la concorrente Soleil Sorge ha raggiunto il limite nel pomeriggio di oggi, quando l’ex concorrente pare aver mandato un aereo con un messaggio per “Sole”. La moglie ha reagito scoppiando in lacrime e annunciato al resto degli inquilini del Grande Fratello Vip la volontà di lasciare Alex Belli.

“Solex è reale”, il messaggio di Alex Belli fa crollare Delia Duran

Non sono bastati gli scontri durante la puntata di lunedì 17 gennaio del GF Vip, il reality è ora dominato dal triangolo tra Alex, Soleil e Delia, con quest’ultima che sembra ormai essere stata messa ai margini dal marito stesso.

L’attore, eliminato dopo aver violato le norme anti-covid proprio per abbracciare la moglie, avrebbe mandato un aereo-messaggio sopra la Casa per Soleil: “Solex è reale, sempre connessi” si legge nel video condiviso dagli account social del programma di Alfonso Signorini. La diretta interessata sembra sicura che si tratti proprio di Alex Belli e così anche i coinquilini con lei, Giacomo Urtis su tutti. Il messaggio non è passato inosservato anche a Delia Duran, che è scoppiata a piangere.

Delia Duran lascia Alex Belli: la moglie in lacrime al GF Vip

Consolata da Manila Nazzaro, Delia Duran ha reagito molto male all’ennesimo affronto che sembra sancire un rapporto definitivo tra Alex e Soleil, che pure non aveva reagito bene all’arrivo di Delia nella Casa. In puntata, lui l’ha accusata di non difenderlo: “Dopo averlo perdonato, lui ha ancora pubblicato tweet riferendosi a lei.

Adesso la stessa cosa: direi che non mi sta portando rispetto” ha replicato Delia. Che ora, dopo quel messaggio aereo, crolla in lacrime e sembra pronta a prendere una decisione che era nell’aria: “Io lo lascio – dice la modella – Basta prendermi in giro.

Non ce la faccio più. Non ha capito la mia sofferenza, il mio dolore, mi prende per il cu*o“. A Katia Ricciarelli poi conferma: “Ho già preso la mia decisione“. La soprano prova a farle forza, dicendole che se è vero che ha deciso dovrà dirlo anche in puntata, ma senza lacrime: “Non devi dargli soddisfazione“. Una cosa è certa: dopo 5 mesi, il GF Vip sta diventando un’appassionante versione invernale di Temptation Island.