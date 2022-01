Delia Duran fa delle rivelazioni piccanti a Soleil Sorge al GF Vip6, poi l’attacco ad Alex Belli: i video

Grande Fratello

La telenovela che vede coinvolti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran non è ancora finita. Nella puntata serale del reality show del 24 gennaio sono andati in onda nuovi scontri e confronti tra i tre protagonisti. Alex Belli, per le sue continue intrusioni, è stato perfino buttato fuori dallo studio televisivo da Alfonso Signorini.

Le polemiche e le discussioni non si sono placate nemmeno dopo la fine della diretta televisiva. Soleil Sorge ha rivelato, finalmente, cos’è successo sotto le lenzuola con Alex Belli.

Ma, anche, Delia Duran ha fatto delle rivelazioni piccanti all’influencer e ha attaccato di nuovo il marito.

Le rivelazioni hot di Delia Duran al GF Vip6

Dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip6, Delia Duran e Soleil Sorge si sono ritrovate in veranda a confrontarsi. La moglie di Alex Belli ha raccontato dei dettagli intimi della sua vita con il marito: “Ci siamo anche divertiti. Per il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sc****a con un’amica… Perché io sono fatta così. A me piacciono le donne… Io lo posso anche dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come noi eravamo complici, come noi eravamo questa coppia che nessuno ci poteva combattere”.

D: -“Il giorno del suo compleanno (del man) abbiamo fatto una scopata con la sua amica, perché io sono fatta così, a me piacciono le donne” Se non sto volando, cosa cazzo sto facendo? Delia, mi spiace deluderti ma Soleil è già impegnata 😾 #Gfvip #TeamSoleil #Solphie pic.twitter.com/uJtUGXD0i1 — 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) January 25, 2022

Delia Duran ha raccontato di provare attrazione anche per le donne: “Sono una proprio, che mi piacciono anche le donne. Non è questione di avere anche quel rapporto libero che lui dice, di condividere cose anche fighe“.

mioddio Delia sta ripetendo così tante volte e con così tanta intensità che le piacciono le donne davanti a Soleil 😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/OYXL4CvRsv — Federico (@Federic1910) January 25, 2022

Delia Duran si è aperta con la rivale, rivelando cosa l’abbia veramente ferita del comportamento del marito, all’interno della Casa: “Noi eravamo complici, noi eravamo questa coppia che nessuno ci poteva combattere. E tu perdi la testa per un reality? Capisci dove mi ha mandato fuori di testa?”. Soleil Sorge si è trovata d’accordo con la moglie dell’attore: “Questo mi fa entrare in crisi personalmente anche a me perché è una cosa su cui io baso anche un rapporto, pensare che una persona possa poi, dopo tre anni, mancare… Preoccupante“.

Delia e Soleil hanno deciso di avviare la derattizzazione e annientare Alex #gfvip pic.twitter.com/Wb6iYRRkvG — Federico (@Federic1910) January 25, 2022

Delia Duran attacca ancora Alex Belli

Delia Duran e Soleil Sorge hanno avuto un momento di confronto e confidenza alla fine della diretta televisiva del 24 gennaio. Delia Duran ha parlato anche di Alex Belli, criticando il suo atteggiamento, come riportato da Biccy. L’attrice ha svelato di non aver mai saputo che il marito fosse innamorato di Soleil Sorge: “Quando è uscito dal GF Vip, la prima settimana si è comportato una meraviglia e mi ha chiesto scusa… Però non mi aveva detto che era innamorato di te… Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte“.

Delia Duran si sente, quindi, presa in giro dal marito: “Lui mi ha preso per il cu** e ci sta prendendo per il c**o tutti quanti, prende in giro me e anche Soleil. Quindi io non pensavo che fosse innamorato di te. Anche se dei dubbi li avevo, perché a casa nostra stava sempre a vedere i vostri video, a leggere le parole su Twitter. Oggi scopro che ama anche te. Io ti devo dire grazie per avermi aperto gli occhi”.

Delia Duran ha utilizzato anche degli insulti per descrivere l’atteggiamento di Alex Belli, promettendo di lasciarlo: “Non è possibile che continui a stare con questa cosa in sospeso.

Non può giocare con i miei e i tuoi sentimenti… Se lui non fa una cosa decisiva e non prende una strada netta io lo lascio… O sta giocando perché è un egocentrico di me**a, oppure vuole distruggere un rapporto di 3 anni… Lui continuava a dirmi bugie portandomi alla confusione totale”.