Aldo Montano e la dedica a Manuel Bortuzzo che ha commosso i fan: “Trasforma la tua serenità in felicità”

Come già annunciato nei giorni precedenti, Manuel Bortuzzo ieri ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per poter tornare alla normalità che la sua condizione richiede. Tra la commozione generale, il temporaneo addio che ha dovuto dire alla sua dolce metà Lulù e agli altri inquilini, il ragazzo ha potuto riabbracciare il suo amico Aldo Montano, con cui ha stretto un legame davvero speciale. In queste ore proprio l’atleta si è preso un attimo per scrivere un commuovente messaggio all’ex gieffino.

Aldo Montano scrive a Manuel Bortuzzo un post sui social davvero commuovente

L’avventura gieffina per il ragazzo si è dunque conclusa qui e anche in molti hanno voluto prendersi un attimo per commentare la sua uscita dalla casa.

Tra tutti anche Aldo Montano ha scritto a Manuel Bortuzzo un post sui social davvero commuovente, che mostra ancora una volta quanto sia grande l’affetto che prova nei confronti dell’ex compagno d’avventura: “Ieri volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa! Adesso hai la tua vita da riprendere in mano – si può leggere sul profilo Twitter dell’atleta – hai da raggiungere tanti obbiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità“.

Ieri Volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa !

I due infatti si sono incontrati nello studio subito dopo l’uscita dalla casa e il loro lungo abbraccio ha commosso tutti i fan del Grande Fratello Vip. Lo stesso Montano ha anche commentato in diretta il percorso dell’amico nel reality, con parole davvero dolci: “Tu hai colorato la nostra vita, la mia e quella di tutta Italia“.

L’esultazione di Manu nel vedere Aldo nn ha prezzo

Altro che chimica artistica

Questi due ci hanno regalato emozioni vere amicizia amore e fratellanza,loro sono il lato vero di questo #gfvip

La prima dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù subito dopo l’uscita dalla casa

Ovviamente l’incontro tra i due amici fuori dalla casa era tra i momenti più attesi dai fan del GF Vip, ma i fan aspettavano con ansia anche i primi romantici commenti del triestino sui social.

Presto detto, dal momento che in queste ore è arriva anche la prima dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù sui social.

Condividendo una foto del bacio che i due si sono dati ieri sera, l’ex atleta ha voluto scrivere un lungo post su Instagram, mostrando tutto l’affetto che prova per la principessa: “Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire – esordisce Manuel sul suo profilo – Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri” prosegue poi, sottolineando anche quanto la presenza della Selassié nella sua vita abbia aiutato a colmare un vuoto che sentiva dentro.