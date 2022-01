Alex Belli abbandona lo studio del Grande Fratello Vip, poi rientra e attacca Aldo Montano: rissa sfiorata

Grande Fratello

Rissa sfiorata nello studio del GF Vip, con Alex Belli e Aldo Montano che tornano a battibeccarsi in diretta. L'attore si sente provocato, secca la risposta del campione olimpico.

Rissa sfiorata in studio tra Alex Belli e Aldo Montano, che tornano a pizzicarsi al Grande Fratello Vip. In diretta gli animi si scaldano dopo l’affondo di Adriana Volpe all’attore, che ha successivamente lasciato lo studio. Una volta rientrato, Alfonso Signorini chiede spiegazioni ad Alex Belli, il quale confessa di essere stato provocato dallo schermidore. “Sei un uomo piccolo così” la dura replica di Aldo Montano.

Alex Belli abbandona lo studio, poi attacca Aldo Montano

Nervi tesi al Grande Fratello Vip, con Alex Belli e Aldo Montano che battibeccano in studio a dimostrazione del poco feeling creatosi dentro e fuori dalla Casa.

L’attore è stato protagonista, nella puntata di questa sera, di un’ampia pagina di diretta con il doppio confronto avuto con Delia Duran e Soleil Sorge. Il suo intervento è stato giudicato inconcludente da Adriana Volpe, che ha definito “supercazzola” le parole da lui rivolte alle due donne. La sua reazione è furibonda, al punto da abbandonare lo studio durante la puntata.

Una volta rientrato, Alfonso Signorini interrompe la diretta e gli chiede spiegazioni circa la sua temporanea assenza. Secca la risposta dell’attore, che mette in mezzo Aldo Montano: “Ormai è una diatriba atavica con Aldo, che mi provoca e di conseguenza io rispondo“.

Tra di loro ci sarebbe stato infatti un battibecco in diretta, sfuggito ai più, che avrebbe spinto Belli a lasciare lo studio. Lo schermidore però difende la sua posizione e contrattacca, chiedendo conferma agli altri ex concorrenti in studio con loro: “Ti sei alzato tu… ragazzi, ma scusatemi. Avete visto voi“.

Aldo Montano contro Alex Belli: “Sei un uomo piccolo così“

Alex Belli ne è convinto e lancia una stilettata a Aldo Montano: “Mi hai provocato“.

Il campione olimpico si difende: “Ma chi ti ha provocato! Ti sei alzato di tua spontanea volontà“.

L’attore sembra voler mettere fine alla diatriba, chiedendo: “L’abbiamo chiusa?“. Ma lo schermidore, incredulo per la reazione dell’attore, reagisce: “Ma che l’abbiamo chiusa? Te fai così: apri e chiudi. Ti sei alzato e hai messo il dito in faccia, ma cosa fai? Sei un uomo piccolo così, sei un ometto Alex“.

In studio volano gli stracci, con Alex Belli che chiosa il confronto: “Sappiamo tutti quello che sei, sei capace solo di alzare le mani Aldo“. Alfonso Signorini blocca il faccia a faccia per poi proseguire la diretta, ma l’atmosfera in studio è sempre più incandescente.