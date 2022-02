Gemini Man: cast, trama e curiosità del film con Will Smith in onda su Italia 1

TV e Spettacolo

Su Italia1 va in onda Gemini Man, con il film con Will Smith va in onda a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

La scelta di Italia1 per la prima serata di domenica 20 febbraio 2022 è un film pieno di azione che racconta la storia di Henry Brogan, un assassino professionista che decide di uscire dal giro delle sue malefatte messe a segno per una pericolosa organizzazione criminale, fino a che un misterioso individuo non lo avvicinerà tentando di ucciderlo. L’uomo misterioso è stato infatti creato dal suo ex capo, poco propenso a lasciarlo tornare alla sua vita passata ed intenzionato a toglierlo di mezzo una volta per tutte. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità della pellicola che vede come protagonista il divo Will Smith.

Gemini Man: il cast e le curiosità del film

Gemini Man è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 che fonde atmosfere ricche di action condite da una spolverata di fantascienza. Il regista della pellicola è il taiwanese Ang Lee, da sempre impegnato a portare nella sua arte tematiche divise e in contrasto tra loro come la tradizione e la modernità, un rapporto che si ritrova nel suo capolavoro dal titolo di I segreti di Brokeback Mountain.

Il film vede come protagonista Will Smith, amato attore statunitense apprezzato in tante pellicole di successo degli ultimi venti anni come La ricerca della felicità e Io sono leggenda.

Al suo fianco nel cast del film compaiono anche gli attori Clive Owen, Benedict Wong e Mary Elizabeth Winstead.

Gemini Man: la trama della pellicola

Il protagonista del film è Henry Brogan, un assassino professionista che ha ormai deciso di ritirarsi dopo una lunga carriera ad uccidere gli obiettivi della sua organizzazione criminale.

Quando arriva il momento di dire addio alla sanguinosa vita del sicario, dopo essersi guadagnato la fiducia dei suoi capi e colleghi, decide che è arrivato il momento di ritirarsi salutando la sua lunga carriera criminale.

La sua volontà però si scontra con quella del suo capo che non vorrebbe perdere una risorsa di sicuro affidamento e così preziosa per i suoi affari, tanto che arriverà a creare un assassino perfetto per toglierlo di mezzo. Ma Henry avrà subito la sensazione di conoscerlo come fosse lui stesso.