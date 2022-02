Mara Venier canta Pensiero stupendo insieme a Patty Pravo e Morgan: l’esibizione a tre a Domenica In

Programmi TV

A Domenica In Mara Venier si esibisce nel canto interpretando Pensiero stupendo insieme a Patty Pravo e Morgan. L'esibizione a tre in studio.

Improvvisata esibizione a tre per Mara Venier, Patty Pravo e Morgan nello studio di Domenica In. La cantante, ospite in studio per un’intervista con la conduttrice, riceve la visita di Morgan che le dedica due suoi brani di grande successo: Il vento e le rose e Pensiero stupendo. Proprio sulle note di quest’ultimo prende il microfono anche la ‘zia Mara’, dando così il via ad un’esibizione corale.

Patty Pravo ospite a Domenica In: l’esibizione di Morgan a lei dedicata

A Domenica In puntata all’insegna della musica e dei grandi artisti della canzone italiana. A due settimane dal termine del Festival di Sanremo 2022, in studio da Mara Venier si continua a parlare di musica: prima con Massimo Ranieri, in gara tra i Big quest’anno, e poi con Patty Pravo.

Anche la cantante, sebbene quest’anno non vi abbia preso parte, è stata una delle grandi protagoniste della kermesse canora nel corso degli anni. Oggi pomeriggio la “ragazza del Piper”, ospite della conduttrice, ripercorre la sua carriera e i grandi successi discografici che hanno segnato il suo percorso artistico.

Grandissima sorpresa quando, in studio, entra Morgan ospite di puntata. Il cantautore è stato invitato dalla Venier per dedicare a Patty Pravo l’esibizione di alcuni dei suoi più grandi successi.

Al pianoforte, i due artisti duettano sulle note della celebre Il vento e le rose.

Mara Venier canta con Morgan e Patty Pravo: performance a tre in Pensiero stupendo

Le emozioni in musica di Domenica In proseguono, successivamente, con un altra immortale canzone di Patty Pravo: Pensiero stupendo.

A prendere parte all’esibizione si aggiunge anche Mara Venier che, improvvisandosi cantante per un pomeriggio, interviene esclamando: “Canto io“. La conduttrice intona così le prime note del brano e, a seguire, viene accompagnata da Patty Pravo e Morgan in una performance a tre che raccoglie gli applausi del pubblico in studio.

A seguire Morgan, al pianoforte, dedica a Patty Pravo un’altra storica canzone del suo repertorio artistico: Non ti bastavo più. Il cantante, parlando di Mara Venier, confessa ironicamente: “M’ha costretto stanotte ad impararmelo. È una canzone meravigliosa che sembra che ho scritto io, mi ritrovo proprio. Non l’avevo mai sentita“.