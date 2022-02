Massimo Ranieri a Domenica In parla del brano portato a Sanremo 2022: “Una canzone così lacerante”

Programmi TV

Massimo Ranieri commenta a Domenica In l'esperienza a Sanremo 2022 e l'importanza del brano portato in gara. Un brano che parla anche di uno spaccato della sua vita.

Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2022 con Lettera di là dal mare, Massimo Ranieri è oggi ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In. Il cantante ripercorre le emozioni della kermesse e parla del brano portato in gara, che racconta di una lunga e difficoltosa traversata in mare in cerca di speranza. E, parlandone, ricorda il suo primo viaggio verso l’America all’età di 13 anni.

Massimo Ranieri e i ricordi nel brano di Sanremo: “Il mio primo viaggio in America“

A Domenica In il primo ospite di puntata è Massimo Ranieri, classificatori in ottava posizione al Festival di Sanremo 2022. Il cantante ha presentato quest’anno un brano potente, lacerante, che tratta uno dei più grandi drammi della nostra epoca e non solo: quello dei migranti.

Lettera di là dal mare parla di una lunga e difficile traversata in mare in cerca della terra ferma, luogo di speranza e fortuna per un futuro migliore.

“Quante volte non c’erano canzoni che mi convincevano. Quest’anno è stato un cazzotto allo stomaco. La stessa emozione di Perdere l’amore” confessa l’artista alla conduttrice. E a seguire rivela come, nel testo e nel significato del brano, abbia ritrovato un frammento della sua vita: “È una canzone che il pubblico italiano, di Sanremo, deve ascoltare.

Una canzone così potente, così lacerante per un dramma grosso che è ancora attuale. E mi ha ricordato il mio primo viaggio in America a 13 anni, non sapevo nuotare. Ho attraversato questo oceano per 4/5 giorni che sono stati devastanti, vomitavo dalla mattina alla sera. Quella nave sembrava una barchetta a remi, andava su e giù“.

Massimo Ranieri e Sanremo 2022: il confronto con i giovani artisti

Massimo Ranieri a seguire commenta la sua partecipazione a Sanremo 2022 e le sensazioni che gli ha lasciato.

A cominciare dal confronto con artisti più giovani: “Mi vedevano come un fratello maggiore, in cerca di consigli.

Ero preoccupato perché dicevo: ‘Vado ad affrontare i giovani’. Invece mi guardavano con questo occhio affettivo, di ammirazione“.

E, a distanza di due settimane dal termine della kermesse, si sbilancia parlando dei concorrenti che più gli hanno fatto una buona impressione: “Giusy Ferreri è la mia figlioletta, Michele Bravi mi è piaciuto, e mi sono piaciuti sia Mahmood sia Blanco. Due voci così diverse ma così affiatate che è un piacere ascoltarle“.