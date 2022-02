Morta l’ambasciatrice italiana Francesca Tardioli: precipitata dal balcone, accertamenti in corso

Cronaca Italia

L'ambasciatrice era di stanza in Australia: la morte improvvisa è avvenuta nella sua città natale, Foligno, dove si trovava per una vacanza.

L’ambasciatrice italiana in Australia, Francesca Tardioli, è morta a 57 anni cadendo da un balcone a Foligno, in via Fazi. La donna, la cui morte si ipotizza essere stato un evento accidentale, lascia due figli di 24 e 27 anni.

Francesca Tardioli, la morte: incidente o gesto volontario?

Francesca Tardioli si trovava a Foligno per una vacanza: attualmente, aveva l’incarico di ambasciatrice italiana a Canberra. Ad un certo punto, forse per un malore o per un’improvvisa perdita d’equilibrio, è precipitata dal balcone e la caduta ne ha causato la morte immediata. Sulla sua morte sono in atto indagini di rito, per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario.

Per ora bisognerà attendere alcuni esami e sopralluoghi al fine di poter definire la dinamica dei fatti, magari cercando di capire se qualcuno era testimone della scena.

La Farnesina, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto salutare per l’ultima volta l’ambasciatrice con un messaggio di cordoglio molto sentito: “Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato”.

Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato. pic.twitter.com/6TEAeN4lgV — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) February 20, 2022

Francesca Tardioli, vita e famiglia: gli studi e i figli.

Francesca Tardioli era laureata in scienze politiche ed aveva conseguito un master della SIOI. Tra le sue esperienze internazionali si annoverano quella nei consolati di Tripoli e Norimberga, il lavoro all’ambasciata di Riad e come rappresentante della Nato. Recentemente, nel 2014, era stata nominata Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. Francesca Tardioli aveva due figli di 24 e 27 anni.