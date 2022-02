Silvia Toffanin e il regalo di Ezio Greggio alla vigilia del debutto a Striscia la Notizia: sorpresa a Verissimo

Programmi TV

A Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio Ezio Greggio, alla vigilia di un giorno speciale che li vedrà fianco a fianco sul piccolo schermo. Da domani, e per tutta la settimana, i due conduttori saranno infatti al timone di Striscia la Notizia. Una prima volta dietro il bancone del popolare tg satirico per la Toffanin, la quale riceve dal conduttore un regalo davvero speciale in vista dell’atteso debutto.

Ezio Greggio e Silvia Toffanin a Verissimo in vista di Striscia

Il 21 febbraio 2022 è la data che segnerà per Silvia Toffanin un’importantissima novità per la propria attività professionale sul piccolo schermo.

La conduttrice di Verissimo, infatti, affiancherà Ezio Greggio al timone di Striscia la Notizia per una settimana che si prospetta per lei intensa e ricca di sorprese. Prenderà il testimone di Enzo Iacchetti e, per la prima volta, siederà dietro il bancone del popolare tg satirico di Antonio Ricci.

Per celebrare questa nuova avventura, la Toffanin accoglie oggi a Verissimo proprio Ezio Greggio, alla vigilia dell’inizio di questa breve ma sicuramente intensa collaborazione in tv. La conduttrice si dice emozionata per questo debutto: “Io non so se me la sento“. Il conduttore però la rassicura: “Secondo me lei se la sente benissimo, perché essere a Striscia è come essere a Verissimo.

Anche lì diciamo cose vere, divertenti, raccontiamo la realtà dei fatti. Silvia per noi è una certezza e siamo felici“.

Ezio Greggio e il regalo per Silvia Toffanin: “Il tuo primo Tapiro“

Silvia Toffanin andrà a sostituire Enzo Iacchetti al timone di Striscia la Notizia. Ezio Greggio ironicamente parla di questa sostituzione e di come l’abbia presa il “signor Enzino”: “Geloso è normale, quando si va via, si va via con grande dispiacere. Ma quando gli ho detto che al suo posto si sarebbe seduta Silvia Toffanin, mi ha detto: ‘Fantastico, l’anno prossimo non cambiatemi la poltrona’“.

In studio però è in arrivo una graditissima sorpresa per la Toffanin alla vigilia di questo debutto: un Tapiro d’oro con un cuore rosso. “Affinché capisca che la amiamo tanto e che siamo felici, c’è l’organo ufficiale di Striscia: il tuo primo Tapiro, però d’amore da parte di Ezio, Antonio Ricci e di tutta la squadra di Striscia“, le parole di Ezio Greggio, che le porge il regalo come messaggio di benvenuto in vista di domani sera. “Il mio primo tapiro! È una cosa bellissima, questo è un orgoglio” commenta la conduttrice entusiasta.

Ezio Greggio la rassicura nuovamente manifestandole affetto e calore da parte di tutto lo staff del tg satirico: “Siamo tutti lì, pronti ad accoglierti“.