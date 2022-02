Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 21 febbraio a venerdì 25 febbraio: trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole torna su Rai3 con una nuova striscia settimanale al via lunedì 21 febbraio. Scopri tutte le anticipazioni delle trame delle puntate della soap.

Un posto al sole torna in onda su Rai3 con 5 nuovi episodi che mostrano le nuove intense e movimentate gesta dei suoi protagonisti. L’amata soap napoletana mostrerà ai suoi fan gli attesi sviluppi di trama a partire da lunedì 21 febbraio 2022 e lo farà fino a venerdì 25 febbraio 2022. Scopri tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole in onda come sempre su Rai3 a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 21 febbraio 2022

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 21 febbraio 2022

Franco si domanderà il perché della vicinanza con Katia e dovrà stare attento al suocero. Raffaele e a Renato affrontano i postumi della loro sbornia con un incontro fatale che promette di rivelarsi alquanto spassoso.

Intanto il Palazzo saluterà il ritorno da un viaggio di un personaggio amato che scoprirà, sorpreso, ciò che è accaduto a sua insaputa e metterà in ansia Serena e Filippo.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 febbraio 2022

Franco inizia a nutrire qualche perplessità su Katia dopo essere venuto a sapere della sua storia con Giovanni. Patrizio vorrebbe andare all’estero per lavorare e s’interroga se rimanere al Vulcano o tentare la pazzia. Raffaele apprende che le cose tra Renato e Giuditta non sono andate esattamente come la donna vuole far credere e così prende le contromisure.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 23 febbraio 2022

Rossella non fa in tempo a metabolizzare la storia di Corrado confidandosi con Riccardo che un arrivo inatteso rischia di rovinare la loro ritrovata serenità di coppia. Franco e Katia prendono due importanti decisioni sul fatto che sia giusto o meno avvicinarsi. Intanto Mariella è presa dal suo vecchio pallino e non riesce a svolgere bene il suo lavoro.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 24 febbraio 2022

Ferri tiene sotto scacco Chiara per ottenere il controllo del Gruppo Petrone e la ragazza cerca così di avvicinare Nunzio.

Riccardo deve fare i conti con la spiazzante e sgradita sorpresa fattagli da Virginia, con il suo rapporto con Rossella che potrebbe risentirne. Convinto che Mariella abbia offerto la cena a Cotugno perché troppo buona, Guido scoprirà che la moglie ha invece qualcosa da nascondere.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 febbraio 2022

Niko e Susanna si avvicinano sempre di più una visita doppiamente inattesa porta subbuglio inaspettato nelle loro vite oltre che in quella di Serena e Filippo.

Chiara e Nunzio cercano di accorciare le distanze mentre cresce in Rossella il timore che Virginia possa incrinare il suo rapporto con Riccardo.