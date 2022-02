A Uomini e Donne si alzano i toni, Maria De Filippi incredula: “Io non so niente”, commento 21 febbraio

Uomini e Donne

Il protagonista assoluto della puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne è stato Giovanni. Maria De Filippi, infatti, ha interloquito con il Cavaliere per quasi tutta la puntata del dating show, provando a convincerlo a riprovarci con Daniela.

Anche Armando Incarnato si è preso la scena, innescando una lite con Gloria e Diego Tavani.

Uomini e Donne 21 febbraio: la crociata di Maria De Filippi a favore di Daniela

Ma, nella puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne, Maria De Filippi che aveva? La conduttrice televisiva era affetta da un improvviso sentimentalismo? Sennò non si spiega la sua lunga apologia, durata quasi un’intera puntata, nei confronti di Daniela.

Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di portare Giovanni verso l’amata, vedendo un rapporto sentimentale, che a molti è occulto: “Un effetto ti deve fare, un minimo di fastidio”. Ma se Giovanni non è stato interessato mai a nessuno, che tipo di fastidio dovrebbe mai provare?

Tina Cipollari ha letto in modo molto più chiaro la situazione: “C’è qualcosa che non va in quest’uomo”. Così anche Gianni Sperti: “Finto di sicuro lo è… Non è umano… Da quale pianeta proviene… Completamente incomprensibile quest’uomo… Se non vuoi parlare puoi stare a casa tua”.

In ogni caso il Cavaliere è rimasto sulla sua posizione iniziale: “Mi ha fatto passare da un pessimo uomo”. Tutto sto torto, comunque, non mi pare che ce l’abbia.

Armando Incarnato accende la discussione, Maria De Filippi incredula

Armando Incarnato ha dimostrato, ancora una volta, di saper accedere un caos nello studio televisivo di Uomini e Donne in pochi secondi. Dopo la rissa sfiorata, la scorsa settimana, con Biagio Di Maro, stavolta la vittima dei suoi attacchi è stata Gloria, che sta vedendo Diego Tavani.

Il Cavaliere ha alzato subito i toni, facendo pensare a una verità molto sconvolgente: “Forse è meglio se ne metti 5 di sedie… Meglio che te ne stai zitta… Tieni a faccia come u bronzo”.

Una forte reazione che ha spiazzato tutti, perfino al conduttrice televisiva: “Io non so niente”, salvo poi scoprire che si trattava, in fondo, di ben poco: “Con Diego non ci saresti mai uscita”. Armando Incarnato ci hai provato, torna la prossima volta.

Invece, Elena da anonima protagonista del parterre femminile del dating show ha guadagnato sul campo un ruolo da protagonista, perché dopo anni di programma televisivo, ha saputo rispondere a una delle domande ricorrenti di Armando Incarnato: “Con Armando la prima sera succede quasi tutto… Non succede mai niente quando uscite con gli altri, ma come mai?

”. Elena ha fulminato il Cavaliere, riportando il suo metodo per portare le Dame in camera: “Mi devo andare a cambiare, vuoi salire in camera con me”.