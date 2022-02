Alex Belli mette un punto al suo rapporto con Soleil, a Delia dice :“Voglio un figlio tutto nostro”

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli, ma il triangolo che si è venuto a creare durante il reality, composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, continua a fare discutere. Dopo un violento litigio Alex Belli, rientrato nella casa più spiata d’Italia, ha deciso di prendere le distanze da Soleil Sorge e di provare a riallacciare i rapporti con Delia Duran. Scopriamo tutti i dettagli e le sue confessioni.

Alex Belli e il radicale distacco da Soleil Sorge

Si dice che la notte porta consiglio, ma in questo caso ha portato litigi e nuove consapevolezze. Dopo un violento scontro che ha sconvolto tutti i fan del Grande Fratello Vip Alex Belli, da poco tornato nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di allontanarsi in modo drastico da Soleil Sorge.

Nessuno dei due vuole più avere a che fare con l’altro. Alex sembra avere preso coscienza dell’entità del loro rapporto.

“Io e Soleil siamo autodistruttivi insieme, non può funzionare. Lo abbiamo capito quando la storia qui dentro ha preso piede, quindi ora ho le idee chiare su di noi. Fuori questo programma non c’è futuro, nemmeno per un’amicizia”, ha rivelato lui. Manifestando anche ciò che pensa proprio su Soleil che a detta sua “è brava a spostare il focus, accende i riflettori dove le fa comodo”.

Poi diretto esplicitamente a Delia ha aggiunto: “Con te ho una sinergia infallibile, ci capiamo, siamo connessi, come ti dico sempre. Per questo voglio continuare a fare progetti, a curare la nostra famiglia, a costruire qualcosa di solido con un figlio tutto nostro”.

Alex Belli sembrerebbe quindi volere mettere la testa a posto e costruire qualcosa di veritiero con la sua Delia.

Alex Belli e Delia Duran: una presunta vacanza dopo il GfVip

Gli altri inquilini della Casa hanno parlato tra loro proprio di questo terzetto composto da Soleil, Alex e Delia che da molto tempo ormai fa tanto discutere.

Riguardo a questi ultimi due gli altri concorrenti hanno cominciato a nutrire effettivi sospetti sul fatto che abbiano inscenato una crisi inesistente, e tra i più sospettosi c’è Davide Silvestri che a Soleil ha raccontato, in merito al viaggio alle Maldive, di aver chiesto a Delia Duran: “Scusa ma se vi eravate lasciati come hai fatto a prenotare? Sulla base di cosa?“.

Sembrerebbe, quindi, che la pausa di riflessione tra Alex e Delia stia per terminare con una bella vacanza insieme nel Paese Tropicale accerchiato dall’Oceano Indiano, subito dopo la loro avventura al GfVip, per completare la loro riconciliazione.