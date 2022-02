Cantautore scomparso a Sassari, Gavinuccio Canu trovato senza vita dopo giorni di ricerche

Cronaca Italia

Epilogo drammatico nel caso di Gavinuccio Canu, 56enne cantautore sassarese scomparso l'8 febbraio scorso nel capoluogo in cui viveva. Il suo caso era finito anche a Chi l'ha visto?.

Si è concluso nel peggiore dei modi il caso di Gavinuccio Canu, cantautore 56enne scomparso a Sassari lo scorso 8 febbraio: il suo corpo senza vita è stato trovato dopo diversi giorni di ricerche e appelli nei pressi del luogo del presunto ultimo avvistamento. Il caso era approdato anche a Chi l’ha visto?.

Gavinuccio Canu, cantautore scomparso a Sassari trovato morto

Il drammatico epilogo nella vicenda di Gavinuccio Canu è arrivato dopo giorni di ricerche e disperati appelli della famiglia per trovarlo. L’uomo, cantautore di 56 anni noto a Sassari, era scomparso misteriosamente l’8 febbraio scorso e da allora nessuno aveva avuto più sue notizie.

La famiglia si era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto?, di Federica Sciarelli, ma tutte le speranze si sono spente con il ritrovamento del suo cadavere.

La scoperta del corpo senza vita sarebbe avvenuta sabato pomeriggio all’interno di una campagna in zona Piandanna, non distante dalla sede dell’Agenzia delle Entrate che è luogo nei cui pressi sarebbe avvenuto l’ultimo avvistamento di Gavinuccio Canu. Qualcuno lo avrebbe visto vagare da solo, a piedi, poi più nulla per circa 10 giorni fino al peggiore dei finali.

Cantautore scomparso a Sassari: attesa autopsia sul corpo di Gavinuccio Canu

Il corpo dell’artista sassarese scomparso da giorni, riferisce Ansa, sarebbe stato trovato dai Vigili del fuoco del capoluogo impegnati con familiari e amici del 56enne nelle operazioni di ricerca.

Il caso di Gavinuccio Canu, molto noto e apprezzato in città, aveva scosso le cronache locali fin dall’immediatezza della sua scomparsa.

A chiarire i contorni del decesso sarà l’autopsia disposta dalle autorità e prevista nelle prossime ore, mentre si cerca di capire quale fosse il contesto in cui è maturata la sparizione del cantautore. Un’assenza da subito ritenuta anomala anzitutto da parenti e amici, che ne hanno sottolineato il profondo legame con il padre e con i tanti affetti che incorniciavano la sua vita nel segno della musica.

Secondo quanto riportato da alcune persone vicine a Canu, intervenute ai microfoni di Chi l’ha visto?, ultimamente il 56enne avrebbe scoperto di avere un problema di salute che avrebbe potuto interferire in qualche modo con la sua attività di cantante.