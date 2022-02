Delitti in Paradiso: la serie torna in onda su Rai2 lunedì 21 febbraio, le anticipazioni della trama

Serie TV - Fiction

Torna in televisione su Rai2 il ciclo poliziesco di Delitti in Paradiso nella prima serata di lunedì 21 febbraio. Scopri le anticipazioni della trama dei due episodi di oggi dal titolo di Riprese fatali e Colpo al cuore.

Dopo una settimana di stop voluta dalla rete per proporre al suo posto una appuntamento di Un’ora sola vi vorrei interamente dedicata all’amore, lunedì 21 febbraio 2022 tornano in prima serata su Rai2 le puntate del ciclo poliziesco di Delitti in Paradiso. Il nuovo appuntamento mostra al pubblico italiano gli episodi 3 e 4 della stagione numero 8 nei quali Jack Mooney, detective inglese a capo della Polizia nell’isola caraibica di Saint Marie, dovrà condurre delle nuove ed interessanti indagini. Si parte alle ore 21:20 con il primo dei due episodi dal titolo di Riprese fatali per poi continuare con quello dal titolo Colpo al cuore.

La trama completa del doppio episodio in onda in prima serata su Rai2 della serie tv anglo-francese girata nella splendida Guadalupe nei Caraibi Francesi.

Delitti in Paradiso – Riprese fatali: la trama del primo episodio di serata

Lunedì 21 febbraio 2022 su Rai 2 torna l’ottava stagione dell’apprezzato ciclo poliziesco dal titolo di Delitti In Paradiso. Il primo episodio di serata ha il titolo di Riprese Fatali e ci mostrerà le indagini che girano intono all’assassinio della presentatrice televisiva Catrina McVey, uccisa durante le registrazioni dell’ultima puntata del suo famoso programma.

Le indagini partono da subito e portano avanti il filone che vedrebbe la donna in scontro aperto con il suo produttore, Bill Calder. I sospetti però cadono dopo che l’uomo viene anche lui assassinato misteriosamente e le indagini devono ripartire da capo. Intanto Florence torna dal congedo e annuncia il suo fidanzamento.

Delitti in Paradiso – Colpo al cuore: la trama del secondo episodio di serata

La notizia del fidanzamento di Florence crea scompiglio all’interno della squadra ma nessuno può fermarsi a tirare il fiato visto che bisogna indagare su un altro omicidio.

Nella fattispecie viene ucciso il magnate Benedict Dacrecon dei colpi di arma da fuoco dopo aver annunciato la volontà di vendere l’azienda di famiglia e andare in pensione.

Jack Mooney e la sua sqaudra sospettano che uno dei suoi parenti possa essere coinvolto a causa delle storie legate all’eredità e questa sembrerà la pista che potrà fare luce sugli eventi accaduti.