Un’ora sola vi vorrei – Love edition: Enrico Brignano conduce l’ultimo appuntamento dedicato a San Valentino

Enrico Brignano conduce l'ultima appuntamento del suo condensato comico di un'ora sola, interamente dedicata al tema dell'amore. Scopri chi parteciperà alla trasmissione in onda nella prima serata di Rai2 dalle ore 21:20.

La quarta edizione del one man show del comico ed attore romano si conclude con un appuntamento dedicato interamente alla Festa degli Innamorati. Lunedì 14 febbraio 2022 su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa va in onda il condensato comico della trasmissione dal titolo di Un’ora sola vi vorrei – Love edition, per un nuovo appuntamento nel quale Enrico Brignano sarà impegnato a parlare di amore e di tutte le sue sfaccettature senza dimenticare anche il lato più piccante. Al suo fianco l’immancabile comica Marta Zoboli e la moglie Flora Canto, alle quali si aggiungerà la grande ospite di puntata Arisa.

Un’ora sola vi vorrei: l’ultima puntata della quarta stagione

Lunedì 14 febbraio 2022 va in onda per l’ultima volta su Rai2 la trasmissione Un’ora sola vi vorrei, lo show condotto con successo dall’apprezzato Enrico Brignano. L’appuntamento conclusivo con la trasmissione concluderà il divertente viaggio del comico tra i temi d’attualità che stanno caratterizzando le nostre giornate, con l’ultima puntata che affronterà a modo suo la Festa degli Innamorati.

Nella prima serata del canale il comico dedica un’intero appuntamento al tema dell’amore proprio il 14 febbraio, quando il conduttore attraverso il suo vissuto, da quando era ragazzo fino ad oggi, senza dimenticare il lato più piccante dell’argomento.

Un’ora sola vi vorrei – Love edition: gli ospiti ed i temi della quinta puntata

Nell’ultimo appuntamento di stagione, Enrico Brigano allieterà il pubblico con balli, canti e gag divertenti incentrati sul tema dell’amore e scandito dalla musica della band diretta come sempre dal Maestro Andrea Perrozzi.

Super ospite della puntata sarà la graditissima Arisa, ormai volto stabile di casa Rai con il suo assiduo impegno televisivo.

Parteciperà alla trasmissione l’attrice comica Marta Zoboli, nei panni di un’improbabile consulente matrimoniale, prima della consueta parte finale dedicata a Casa Brignano, dove Enrico festeggerà il San Valentino con la sua Flora Canto, con l’ironia che da sempre contraddistingue la loro coppia.