Kabir Bedi eliminato al Grande Fratello Vip, il concorrente saluta e ringrazia il pubblico: “Mi sento amato”

Al Grande Fratello Vip è di nuovo tempo di eliminazioni. A rischio ci sono infatti Nathaly Caldonazzo, Barù, Alessandro Basciano e Kabir Bedi: 4 concorrenti entrati nella Casa di Cinecittà a reality già iniziato, ma che comunque hanno saputo lasciare il segno. Questa sera Alfonso Signorini annuncia un nuovo verdetto, che sancisce la definitiva eliminazione di Kabir Bedi.

Grande Fratello Vip: a rischio eliminazione 4 concorrenti

La Casa del Grande Fratello Vip si appresta a perdere un altro componente, a poche settimane dalla fine di questa edizione del reality. Nella puntata di questa sera va infatti in scena una nuova eliminazione, che vede a rischio 4 concorrenti: Nathaly Caldonazzo, Barù, Alessandro Basciano e Kabir Bedi.

Sebbene non siano entrati in gioco da settembre, tutti e 4 hanno comunque saputo ritagliarsi uno spazio ben definito all’interno delle dinamiche del reality. Nathaly Caldonazzo ha stupito tutti per la sua estrema schiettezza, che l’ha spesso portata a scontrarsi con alcuni coinquilini e anche con Sonia Bruganelli in studio. Barù ha portato in Casa una ventata di gioia e buonumore e, negli ultimi giorni, sta affinando la sua conoscenza con Jessica che potrebbe presto portarli, da amici, ad essere qualcosa di più.

Kabir Bedi, oltre alla saggezza che lo contraddistingue, non si è tirato indietro nelle dinamiche di gioco e, anzi, si è più volte scontrato Manila Nazzaro. Alessandro Basciano, infine, è a rischio eliminazione dopo essere finito in nomination d’ufficio la scorsa puntata: questa la decisione della produzione dopo i suoi ultimi, discutibili atteggiamenti nella Casa.

Kabir Bedi eliminato dal GF Vip

I primi verdetti di puntata annunciati da Alfonso Signorini riguardano i primi concorrenti a salvarsi dall’eliminazione: ad essere premiati dal pubblico sono Barù e Nathaly Caldonazzo.

Restano invece in bilico Kabir Bedi e Alessandro Basciano, che attendono il verdetto decisivo in una stanza separata dalla Casa, lontani dagli altri coinquilini.

Il verdetto arriva poco dopo nel corso della puntata, con il conduttore che annuncia la decisione del pubblico: a dover abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip è Kabir Bedi. “Il pubblico mi ha salvato tre volte, sono molto grato per questo, mi sento amato” le parole dell’attore in riferimento ai precedenti televoti scampati. Grande sorpresa invece per Alessandro Basciano, che non si aspettava di essere salvato dopo quanto accaduto pochi giorni fa.