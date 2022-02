Roberta Capua e Gianluca Semprini di nuovo insieme: il duo tornerà alla conduzione di Estate in Diretta

Programmi TV

Dopo l’esperimento riuscitissimo dello scorso anno sembra proprio che Rai1 non voglia fare a meno dell’affiata coppia di conduttori che hanno riscosso un buon ed inaspettato successo. Il programma Estate in diretta sarà infatti riconfermato anche nel 2022 e, visto che squadra vincente non si cambia, stando alle indiscrezioni pare proprio che anche i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini sarebbero stati riconfermati.

Estate in diretta riconfermato

I palinsesti televisivi sono sempre in fermento e guardano già ai mesi più caldi dell’anno. Non fa eccezione nemmeno Rai1 che già si guarda intorno per non farsi trovare impreparata all’arrivo della stagione estiva.

L’idea del canale per il pomeriggio della sua programmazione estiva sembra essere nuovamente quella di sostituire La vita in diretta con la riconfermata Estate in diretta.

A riportare l’indiscrezione è il sito davidemaggio.it che non solo dà per certo il ritorno del programma ma riporta anche la scelta della rete per i conduttori. Stando a quanto riferisce saranno nuovamente Roberta Capua e Gianluca Semprini a tenere in mano le redini del programma.

Roberta Capua e Gianluca Semprini di nuovo alla guida del programma

I due tornerebbero così alla conduzione del format estivo che prende il posto de La vita in diretta, dove il racconto di notizie si condisce con tante rubriche dedicate all’attualità e con le interessanti interviste.

Tutto quello che c’è da sapere sul ritorno del programma e dei suoi conduttori.

I due conduttori saranno nuovamente impegnati nel racconto dell’attualità per tenere compagnia agli italiani con quello che succede in Italia durante l’estate insieme alle immancabili interviste, nuove e vecchie rubriche ed un carico di importanti ospiti che parteciperanno dallo studio o in collegamento. Ad aiutare i due presentatori ci saranno ovviamente gli inviati sparsi in giro per il nostro Paese che condiranno con il loro contributo le puntate, dove non mancheranno nemmeno i momenti di puro svago e divertimento.