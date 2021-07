Gianluca Semprini, a partire dal 28 giugno, è il nuovo conduttore di Estate in diretta, spin-off estivo de La vita in diretta. Insieme a Roberta Capua, l’ex giornalista di SkyTG24 accompagnerà gli italiani “nell’estate della rinascita” ogni pomeriggio su Rai 1, dalle ore 15 e 45. Tutto sulla carriera di Gianluca Semprini.

Gianluca Semprini: gli esordi e la carriera tra Sky e Rai

Gianluca Semprini nasce a Roma il 31 agosto 1970 e ben presto inizia a costruire una carriera degna di nota. Dopo gli esordi in radio nella capitale da giovanissimo, all’età di 25 anni diventa giornalista professionista iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Il vero e proprio decollo arriva tuttavia con l’approdo a Sky Italia. Qui lavora a SkyTG24 fino al 2016, anno in cui sceglie di cambiare e trasferirsi in Rai. La sua avventura in Rai ha inizio dunque nel 2017 con Rainews24, prima in fascia notturna, poi serale. Successivamente è la volta di Cento-città, in cui fa la sua prima esperienza da conduttore, affiancando Ilaria Amenta e Duccio Pasqua nel programma mattutino di Rai Radio 1.

Gianluca Semprini non è solo un conduttore, ma anche autore di libri e giornalista d’inchiesta. Nel 2003 esordisce con La strage di Bologna e il terrorista sconosciuto.

Il caso Ciavardini, per poi proseguire il suo cammino di scrittore con Destra estrema e criminale, libro scritto in collaborazione con Mario Caprara.

Gianluca Semprini vita privata: la moglie e i figli

Molto attivo sui suoi profili social, di Gianluca Semprini sappiamo che è sposato con Valentina, con la quale ha avuto 3 figli, di cui due gemelli. Una quarta figlia, invece, sarebbe nata da una precedente relazione e il suo nome è Federica, 15 anni. Su Instagram sono numerosi gli scatti in cui si ritrae con la propria famiglia: protagonisti indiscussi i suoi adorabili figli.

Gianluca Semprini e Roberta Capua racconteranno “l’estate della rinascita”

In un’intervista per TV Sorrisi e Canzoni, Roberta Capua regala qualche anticipazione circa il modo in cui i due conduttori gestiranno il programma. “Vorremmo stare insieme, con una conduzione a due a 360° per poter offrire al pubblico entrambi i punti di vista”, dichiara la conduttrice ed ex-modella. Questa stagione estiva, la seconda ormai all’ombra del coronavirus, sarà particolare per gli italiani e il programma Estate in diretta avrà allora l’arduo compito di portare nelle case dei telespettatori una ventata di ottimismo.

“Dopo un inverno terribilmente difficile per tutti, speriamo di ritrovare un po’ di leggerezza”, questo l’augurio di Roberta Capua.