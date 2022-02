Katia Ricciarelli contro Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, il duro attacco: “Sono stanca di falsità”

Grande Fratello

Scontro infuocato tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro nella Casa del Grande Fratello Vip. Le distanze tra le due coinquiline appaiono ormai incolmabili e lo dimostra la lite consumatasi in salone, in seguito ad un intervento di Kabir Bedi dallo studio. La cantante lirica accusa l’ex Miss Italia di aver fatto la “banderuola” e aver tradito la sua amicizia e, in preda alla rabbia, sbotta: “Non voglio le bugie“.

Kabir Bedi deluso da Manila Nazzaro: l’affondo alla concorrente

Al Grande Fratello Vip il rapporto di amicizia tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro appare ormai deteriorato. Tra le due concorrenti la frattura è insanabile, a fronte dell’avvicinamento dell’ex Miss Italia a Mirian Trevisan nel corso delle ultime settimane.

A mettere sotto torchio gli atteggiamenti di Manila è stato anche Kabir Bedi, eliminato nella diretta di stasera.

L’attore, raggiunto lo studio, viene invitato da Alfonso Signorini a parlare con l’ex coinquilina in collegamento con la Casa. E le sue parole per Manila non sono positive: “Non mi piace Manila. Lei era una grande amica di Soleil e l’ha tradita. Era una grande amica di Katia e l’ha tradita. Dopo che sono stato nominato da lei, le ho chiesto: ‘Perché mi hai nominato?’.

Lei mi ha detto: ‘Non è una cattiva cosa essere nominato’. Questo tipo di amicizia non mi interessa. Ma devo dire una cosa: Manila ha fatto veramente tante cose nella Casa per aiutare gli altri. Riconosco le sue cose buone“.

Katia Ricciarelli contro Manila Nazzaro: alta tensione in Casa

Manila Nazzaro si difende dalle accuse: “Sono 5 mesi e mezzo che sono qui, non ho mai tradito né Katia né Soleil. Con Soleil si sono alzati dei muri, ieri questi muri si sono abbattuti e ne sono felice.

Io do il cuore totalmente, ma quando sento di non essere apprezzata o di essere minimizzata in quello che faccio, divento differente“.

Ma le tensioni, dopo Kabir Bedi, si spostano direttamente in Casa con Katia Ricciarelli che attacca duramente la Nazzaro accusandola di aver tradito la loro amicizia: “Te ne sei andata perché mi sono avvicinata a Soleil. Eravamo insieme, improvvisamente non eravamo più insieme. Io mi sono avvicinata più a Soleil in quel momento, e anche adesso perché voglio aiutarla“. E, in preda all’ira, esclama: “Non voglio le bugie, sono stanca di falsità“. Altissima tensione in Casa: anche Miriana Trevisan interviene, difendendo Manila e scontrandosi con Katia.