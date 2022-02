Katia Ricciarelli pronta ad abbandonare la casa: “Non mi va più di vedere queste facce da santarelline”

Grande Fratello

Katia Ricciarelli è al televoto per la prossima eliminazione dal Grande Fratello Vip6. La cantante lirica ha chiesto al pubblico televisivo di non venire salvata.

Katia Ricciarelli è stata nominata per l’eliminazione dal Grande Fratello Vip6. La cantante lirica si contenderà la permanenza nella Casa con Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Nel corso della puntata, l’artista si è lasciata andare a uno scontro forte con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Ma, Katia Ricciarelli sarebbe pronta ad abbandonare in reality show, infatti, l’artista della musica ha chiesto al pubblico televisivo di non essere salvata dall’eliminazione.

Katia Riccarelli fa un appello al pubblico del GF Vip6

Katia Ricciarelli è stata nominata dai suoi coinquilini al Grande Fratello Vip6.

La cantante lirica ha subito fatto una particolare richiesta ad Alfonso Signorini: “Alfonso chiedo una cosa… Nuova. Ma potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Posso?… Vorrei andare a casa, perché non mi trovo più“.

Katia Ricciarelli si è rivolta al pubblico televisivo del reality show, chiedendo di non essere salvata: “Vorrei dire al pubblico, intanto lo ringrazio. Visto che io ti ho detto l’altro giorno che per me era una vittoria già essere arrivata…5 mesi e mezzo, non ho mai avuto l’intenzione di arrivare in fondo, tu lo sai, di sperare di vincere, l’intento era quello di vivere bene qui.

Adesso non mi trovo più“.

La cantante lirica ha affermato di necessitare, ormai, di tornare alla sua vita quotidiana: “Quindi, visto che io sono considerata una persona di una certa età è giusto che io vada a casa e ne ho bisogno proprio fisicamente, ho bisogno del mio spazio, del mio affetto, non mi trovo più. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Vi ringrazio, vi abbraccio… Il mio è un messaggio con il cuore, vi prego vorrei andare a casa“.

Katia Ricciarelli attacca gli altri concorrenti al GF Vip6

Secondo quanto riportato da Ultime Notizie Flash, Katia Ricciarelli avrebbe continuato a parlare della sua possibile eliminazione, anche dopo la fine della puntata, attaccando gli altri coinquilini: “Io sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline.

Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene“.

La cantante lirica si è lasciata andare anche a un’espressione colorita: “Adesso sono sbottata senza ritorno e voglio uscire, così lascio largo ai giovani. Andate a fare in c*** tutti“.