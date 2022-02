La fabbrica di cioccolato: la trama e le curiosità del film con Johnny Depp in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Il film di Tim Burton torna su Italia1 nella prima serata di martedì 22 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Il grande classico con Johnny Depp è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl e riporta in televisione la storia di Willy Wonka, proprietario di una magica e misteriosa fabbrica di cioccolato, e di Charlie Bucket, un bambino povero che adora a dismisura il cioccolato. I due si incontreranno grazie ad uno speciale concorso indetto dall’eccentrico proprietario che va alla ricerca del suo degno erede al quale lasciare la sua sterminata impresa. Scopri la trama, il cast e le curiosità di La fabbrica di cioccolato.

La fabbrica di cioccolato: le curiosità ed il cast del film

La fabbrica di cioccolato (dal titolo in lingua originale di Charlie and the Chocolate Factory) è una pellicola del 2005 diretta da Tim Burton, regista tra i più osannati della sua generazione che con la sua filmografia ha segnato un epoca e di fatto creato un genere.

Il film libro è ispirato al romanzo omonimo di Dahl, del quale il regista cerca di rispettare lo spirito originale spostandosi dall’altro adattamento del 1971, l’iconico Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart con l’indimenticabile Gene Wilder.

Nel film il regista continua la sua fruttuosa collaborazione con l’attore Johnny Depp dopo i successi di Edward mani di forbice e Il mistero di Sleepy Hollow, mentre il piccolo protagonista della storia è interpretato da Freddie Highmore, giovane attore prodigio che all’epoca spopolava dopo la pellicola Neverland – Un sogno per la vita.

La fabbrica di cioccolato: la trama della pellicola

Willy Wonka è l’eccentrico proprietario di una fabbrica di dolci che in preda alla noia ed all’incerto futuro dei suoi affari, decide di dare vita a un concorso alquanto particolare.

Di far suo decide di nascondere nelle tavolette del suo cioccolato sparse in giro per il mondo cinque biglietti d’oro che daranno la possibilità a chiunque le trovi di visitare la fabbrica e di poter concorrere per vincere un sensazionale premio.

La caccia ai 5 biglietti è sfrenata ed a spuntarla sono 4 bambini che portano nella fabbrica i vizi della società del tempo ai quali si aggiunge il quinto, il piccolo e povero Charlie Bucket, che spicca per misericordia ed incredulità. Ai bambini verrà così concesso di passare una intera giornata nella fabbrica al fianco di un famigliare andando alla scoperta di tutti i segreti di Willy e della sua fabbrica, partecipando di fatto ad una gara nella quale a spuntarla sarà solo uno di loro.