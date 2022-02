Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino conduce la seconda puntata: gli ospiti

Programmi TV

Martedì 22 febbraio 2022 su Rai2 ritorna la divertente Stasera tutto è possibile con la conduzione di Stefano De Martino e la partecipazione di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e dell’apprezzato imitatore Vincenzo De Lucia. Dopo il buon esordio di settimana scorsa, la seconda puntata del comedy show spera di bissare gli ottimi risultati in termini di ascolti proponendo come tema quello di Il giro del mondo in 80 Step. Il conduttore campano, volto di punta della rete dopo il successo del suo Bar Stella, avrà nuovamente a che fare con una nuova carrellata di ospiti pronti a sfidarsi sui giochi iconici dello show come La stanza inclinata o i nuovissimi All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance e Pollovolo.

Scopri tutti gli ospiti della trasmissione nel nuovo appuntamento in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20.

Stasera tutto è possibile: su Rai2 va in onda la seconda puntata

Settimana scorsa ha preso il via la sesta stagione del divertente comedy show condotto da Stefano De Martino che fa giocare i Vip con i suoi stravaganti giochi. Il buon debutto della prima puntata ha intrattenuto oltre un milione e settecentomila telespettatori, facendo segnare uno share medio dell’8,8% e piazzandolo ampiamente sul podio dei programmi più visti della serata.

Martedì 22 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 Stasera tutto è possibile spera di poter bissare questi dati incoraggianti riproponendo la sua dose di imprevedibilità e tante risate in compagnia dei suoi giochi più conosciuti come l’iconica Stanza Inclinata oppure attraverso i nuovissimi All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della seconda puntata

A cimentarsi con i divertentissimi giochi ci saranno ovviamente le presenze fisse del cast Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ai quali si aggiungeranno le irruzioni dell’imitatore Vincenzo De Lucia e tanti altri ospiti.

A partecipare al secondo appuntamento dello show saranno Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Elettra Lamborghini, Angelo Pintus e Marcello Sacchetta.