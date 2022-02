Diego Tavani di nuovo al centro delle polemiche: “Non hai fatto l’uomo”. Commento puntata 23 febbraio

Uomini e Donne

Diego Tavani è conosciuto al pubblico televisivo di Uomini e Donne soprattutto per la sua frequentazione finita male con Ida Platano. Infatti la loro è stata la scelta più veloce del dating show.

Nella puntata del 23 febbraio il Cavaliere è stato messo sotto accusa, di nuovo, da molti protagonisti di Uomini e Donne.

Diego Tavani sotto accusa a Uomini e Donne

Diego Tavani non riesce a finire una puntata di Uomini e Donne, senza essere attaccato da mezzo studio. In fondo, è un record anche questo. Stavolta a cominciare la lotta contro il Cavaliere è stata la stessa Dama con cui si sta vedendo, Gloria: “Si può migliorare questa cosa col telefono?… Strano che non gli parte sto bacio“.

Da lì, l’inferno. Tina Cipollari ha cominciato a ipotizzare il peggio: “Nell’arco di una giornata non hai 5 minuti?… Ma che palle dici Diego… Qualcuna fuori“.

Alla crocifissione generale ha partecipato anche l’immancabile ex acida, Ida Platano: “Tutte scuse“. Gianni Sperti, invece, ha uscito delle motivazioni da Medioevo per attaccare il Cavaliere, come il fatto che il primo bacio lo deve dare l’uomo: “Offendere le donne… Non hai fatto l’uomo tu”.

Infine Diego Tavani, si sa, è un furbo, ma oggi faceva quasi tenerezza: “Racconti solo la parte negativa… Non sono uno che ti salta addosso… Avete l’ansia di baciare chiunque vi capita?

“. Potrebbe, improvvisamente risultarci simpatico? Il momento di colore l’ha dato, comunque, Armando Incarnato alla puntata del 23 febbraio: “Vengo a fa u cumpà i matrimonio… Mo ta teni“.

Alessandro si rivela a Ida Platano a Uomini e Donne

Lo sapevamo tutti, questo è vero, ma oggi ne abbiamo la certezza: Alessandro è ancora più falso di Diego Tavani e ce ne vuole.

La nuova conoscenza di Ida Platano, infatti, ha buttato giù la maschera e ha fatto vedere il suo vero essere a Uomini e Donne, nella puntata del 23 febbraio.

Ma ci si può rendere conto di stare a migliaia di chilometri dalla persona che si frequenta solo dopo numerose uscite e dopo essere arrivati nel programma televisivo solo per lei? Sconvolgente. Poteva inventare una scusa più intelligente per mollarla. Anche perché come ha affermato Ida Platano: “Lo sapevi dall’inizio“.

Tina Cipollari ha ovviamente sottolineato questa stonatura: “Per via del chilometri rinunceresti a un grande amore… Sta preparando la fuga“.