L’isola dei famosi, cast di naufraghi in Honduras: sull’isola potrebbero esserci i Cugini di campagna

Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi sta finendo di mettere a punto il cast della sua prossima edizione prima del debutto su Canale 5 del prossimo 20 marzo. La trasmissione condotta da Ilary Blasi in questi tempi sta lavorando duramente sulla formazione di naufraghi da mandare in Honduras tra meno di un mese e visto che il tempo stringe è arrivato il tempo di decidere in maniera ufficiale a chi fare posto sull’isola. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, in questo clima di avvicinamento alla data clou il cast di naufraghi in via di composizione deve registrare l’aggiunta di nuovi volti ala ciurma di concorrenti: a sbarcare su L’Isola dei Famosi dovrebbero essere i Cugini di campagna.

Scopriamo qualcosa in più sulla partecipazione al reality della iconica band italiana.

I Cugini di Campagna a L’Isola dei Famosi: le voci sulla loro partecipazione

La macchina organizzativa del programma sta stringendo i tempi per regalare al reality più wild della televisione un gruppo di naufraghi degno di nota. Giorno dopo giorno sta prendendo forma il puzzle che dovrebbe comporre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, con il solo il cast di concorrenti che ancora non ha svelato in maniera ufficiale i suoi tasselli.

All’appello mancano infatti solo i protagonisti da mandare in Honduras, con la confermatissima Ilary Blasi ed i nuovi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che non aspettano altro di conoscere con chi avranno a che fare. Le voci intorno al prossimo cast della trasmissione restano però tante ed, in attesa delle conferme ufficiali, continuano a rincorrersi sul web.

L’ultima da ascrivere al lungo elenco è quella rilanciata da TvBlog.it che aggiunge altra carne al fuoco facendo il nome di un nuovo possibile concorrente.

Secondo il sito non si tratterebbe di un concorrente unico ma bensì di un intero gruppo, visto che a sbarcare in Honduras potrebbero essere niente poco di meno che i Cugini di Campagna.

Quale Cugino di Campagna partirà per l’Honduras?

Stando sempre all’indiscrezione del sito, sulla partecipazione del gruppo pop vi son ancora delle riserva. Non tanto sul fato che vi possano partecipare ma quali dei suoi componenti partirà effettivamente per l’Honduras. Per ovvie ragioni anagrafiche pare proprio che a partire per L’isola dei famosi possano essere i più giovani del gruppo, con Nicolino Nick Luciani e Tiziano Leonardi ad essere ovviamente i più papabili mentre Ivano e Silvano Michetti dovrebbero guardarli dallo studio della trasmissione.