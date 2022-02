Nathaly Caldonazzo squalificata dal GF Vip: scoppia il caos dopo le parole della gieffina nella casa

Grande Fratello

Da diverse ore è scoppiato il putiferio nella casa del Grande Fratello Vip a causa di alcune dichiarazioni recenti di Nathaly Caldonazzo, che in queste ore sono motivo di discussione tra Jessica, Miriana e Sophie. Le tre infatti si sono riunite per commentare l’accaduto, affermando che le parole della coinquilina sono così gravi da essere necessario l’intervento degli autori.

Scoppia il caso Nathaly Caldonazzo al GF Vip: gli inquilini discutono da ore

Sembra proprio che questa volta Nathaly Caldonazzo abbia passato il segno, almeno stando a quanto i gieffini dicono da ore nella casa. Jessica, Miriana e Sophie si sono infatti riunite per commentare l’atteggiamento della donna e, nella clip che circola in queste ore sui social, le tre hanno anche parlato di una possibile squalifica per la coinquilina.

Non è ben chiaro però cosa sia successo all’interno della casa e cosa la gieffina avrebbe detto di così grave, anche se qualche indizio arriva proprio dai social, dove gli utenti hanno condiviso la chiacchierata tra le tre inquiline sopra citate. “Capisci che si fa dei film tutti suoi? Ma senza neanche chiedere perché da quello che dice Antonio lei ci è rimasta male della situazione con me.

Allora vieni da me, ne parliamo, ci chiediamo scusa a vicenda. No che dici di qua di là…“

Subito dopo interviene anche Miriana, che aggiunge: “Mi ha detto: è lei che dovrebbe venire da me per la questione del cibo. Dice che non è vero nulla…“. A quel punto però Jessica la interrompe per sottolineare un altro aspetto della vicenda: “L’abbiamo sentito in puntata quello che lei mi ha riferito. Mi ha detto che mangio per dieci persone, che sono una scimmia“. Infine fuori campo si può sentire la voce di Sophie affermare: “Secondo me lei verrà squalificata” al quale replica di nuovo la Trevisan per aggiungere che quanto detto ieri è stato gravissimo.

Miriana:"Assurdo Nathaly fa storie sugli aerei mi dice del cibo "

Jessica:"Ho chiuso con lei"

Sophie :"La squalificheranno per le cose che ha detto ieri"

Miriana:"Certo" e censurano. La santona butta nel cesso anche Nathaly e ne sparla con le altre.Fa sempre così #gfvip #soleil pic.twitter.com/Nrp67BuPHg — Gioie zuccarate (@cleoliv24) February 23, 2022

Per quanto nessuna delle tre, almeno nel video, faccia espressamente il nome della Caldonazzo, è evidente che si riferiscano a lei, dal momento che proprio in questi giorni ha litigato con Jessica per la questione cibo. Cos’abbia detto però di così allarmante non è dato saperlo, soprattutto perché sul più bello l’audio della clip risulta assente. In queste stesse ore però Nathaly è mancata anche da entrambe le regie che seguono il quotidiano dei gieffini e sui social gli utenti sono pronti a giurare che la donna sia stata chiamata in confessionale dagli autori del programma.

Scoppia la lite tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo per il cibo

Soltanto qualche ora fa, come anticipato, Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo sono state protagoniste di uno scontro a causa del cibo – iniziato in realtà da Sophie e Lulù. Le due principesse ritengono però che la causa principale di questi malumori sia proprio la showgirl e così la maggiore delle due sorelle è andata a parlarle. “Nathaly sei la prima che ti rubi il cibo, che te lo nascondi e lo sappiamo tutti. Non parlare mai più della divisione della spesa […] hai rubato il riso di Sole” ha affermato Jessica senza mezzi termini.

La Caldonazzo però non ha subito la critica passivamente e ha risposto prontamente: “Che cosa ho rubato? Io ho rubato il riso di Sole? Ma se gliel’ho dato l’altra volta! Me l’ero nascosto? Io ho solo preso il pacco mio” scatenando l’ira della coinquilina, che ha iniziato ad attaccare Nathaly affermando che la prendono tutti in giro per il fatto che ruba da mangiare.

D’altra parte non è certo la prima volta che tra le due si creano tensioni, dal momento che entrambe sono interessate a Barù e che per questo hanno già apertamente discusso. Possibile dunque che sia scoppiata una nuova scintilla e che la conversazione sia trascesa – e che le due siano arrivare a dirsi qualcosa di particolarmente compromettente (momento che però eventualmente non è andato in onda).

Forse è per questo che ora la Caldonazzo potrebbe essere stata ripresa dagli autori – anche se la squalifica nelle fasi finali del programma è improbabile. Difficile però stabilire quale sia stata esattamente la pietra dello scandalo, né se l’assenza dal video della showgirl sia effettivamente dovuto ad un colloquio con la regia, dal momento che, anche in questo caso, la clip diffusa sul web non sembra riportare dichiarazioni così problematiche da essere punite con la squalifica.