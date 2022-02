Rai1 sceglie la soap che prende il posto de Il paradiso delle signore: in estate dovrebbe arrivare Sei Sorelle

Serie TV - Fiction

Nella programmazione estiva di Rai1 dovrebbe tenersi il passaggio di consegne tra le due soap. La rete ammiraglia della televisione pubblica per il periodo estivo starebbe infatti pensando di accantonare le vicende del magazzino più famoso d’Italia per fare spazio al nuovo titolo in arrivo dalla Spagna. La soap dal titolo di Sei Sorelle, conosciuta in patria come Seis Hermanas, potrebbe infatti arrivare a far tirare il fiato all’apprezzato prodotto nostrano mostrando la storia intensa di una famiglia spagnola di inizio novecento che fa i conti con la morte del capofamiglia, dopo la quale le figlie devono combattere in un mondo maschilista cercando di salvare gli affari di famiglia.

Scopri tutti i dettagli sull’indiscrezione del prossimo palinsesto di Rai1.

Sei Sorelle arriva in estate al posto de Il paradiso delle signore

Stando alle indiscrezioni riportate dal portale davidemaggio.it, nel periodo estivo gli spettatori di Rai1 potrebbero assistere ad un interessante passaggio di consegne tra due soap opera. Potrebbe essere questo il caso tra l’uscita dell’amatissima Il paradiso delle signore e la new entry Sei Sorelle, prodotto spagnolo che ha ben figurato in patria.

Come spesso accade durante l’estate la maggior parte dei titoli che si vedono sul canale durante tutto l’anno vanno in vacanza, come è giusto che sia, lasciando spazio a nuovi titoli che faranno compagnia al pubblico durante il periodo più caldo dell’anno.

In questa ottica la soap spagnola dovrebbe sbarcare su Rai1 con l’arrivo dell’estate, quando verosimilmente a maggio andranno in soffitta le gesta dei personaggi del Paradiso ed il pubblico potrà gustarsi questo nuovo prodotto che nel nostro Paese spera di ripercorrere i fasti degli altri prodotti iberici.

Sei Sorelle: la trama della nuova soap di Rai1

Sei Sorelle, conosciuta in Spagna con il titolo di Seis Hermanas, è una telenovela andata in onda terra iberica dal 2015 al 2017 per un totale di 489 episodi.

La sua trama racconta la storia di sei sorelle chiamate Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa che in una Madrid del 1913 dovranno barcamenarsi dopo la prematura dipartita del padre.

A loro spetterà il compito di tenere unita la famiglia in un mondo completamente maschilista che ne ostacola non solo le idee ma anche i loro affari, con le donne costrette a nascondere la morte del padre per non perdere gli affari da lui intrecciati con la gestione di una fabbrica tessile.