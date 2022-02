Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 21 febbraio al 25 febbraio: la trama

Serie TV - Fiction

Lunedì 21 febbraio 2022 tornano su Rai1 le trame che si svolgono nel magazzino di moda più famoso d’Italia. Il paradiso delle signore va in onda sulla rete ammiraglia prendendo posto nel solito spazio pomeridiano al via a partire dalle ore 15:55 di lunedì 21 febbraio ed andrà in onda fino a venerdì 25 febbraio. A fare compagnia al pubblico saranno nuovamente gli sviluppi delle trame dei personaggi che girano intorno al magazzino di Milano e che mostreranno come Sandro, l’attore Emanuel Caserio, che sembrerà molto vicino a Tina. Scopri le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 21 febbraio 2022 e fino a venerdì 25 febbraio 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore prende posto su Rai1 nella sua consueta striscia pomeridiana che prende il via a partire da lunedì 21 febbraio 2022. A partire dalle ore 15:55 il pubblico potrà seguire una nuova settimana ricca di sviluppi che chiariranno come sono andati avanti gli intrighi amorosi che sono sbocciati in concomitanza con la settimana di San Valentino. Leggi le anticipazioni della trama dei 5 episodi al via lunedì e che si concluderanno venerdì 25 febbraio 2022.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 21 febbraio 2022

Sandro è convinto di aver fatto colpo su Tina dopo averle donato la sua canzone.

Dopo la confessione di Gemma che ha scagionato Veronica, in casa Colombo il clima è più sereno. Al Paradiso Vittorio affida a Stefania un compito importante con il quale deve occuparsi di un articolo che riguarda la nuova Legge per le Donne. Tina ammette che il brano di Sandro l’ha emozionata e lui vuole farglielo cantare, facendoli avvicinare in maniera molo interessante.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 22 febbraio 2022

Sandro fa la sua mossa e chiede a Tina di incidere la sua canzone.

Agnese finalmente tornata a Milano rivela ai figli che Rocco ha un’altra donna nella sua vita e la cosa andrà detta a Maria che invece sta continuando a cucire il suo abito da sposa. Al Paradiso le Veneri gioiscono per la legge appena approvata che cambia in meglio la condizione femminile. Vittorio intuisce che tra Dante e Beatrice c’è del tenero e non la prende affatto bene.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 23 febbraio 2022

Umberto e Flora nascondono ad Adelaide quello c’è stato tra loro. Maria riceve un telegramma rassicurante da Rocco ma Agnese conosce la verità e fatica a crederle.

Sarà Irene a scoprire la verità su Rocco e non sa se rivelarla a Maria. Gemma è gelosa di Marco che fa un complimento a Stefania per l’articolo che ha scritto. Quell’articolo suggerisce a Vittorio un’idea per la copertina del nuovo numero di Paradiso Market. Tina intanto sceglie di interpretare il brano di Sandro e lui è al settimo cielo e si sente pieno di gioia per la scelta della donna che vorrebbe al fianco.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 24 febbraio 2022

Adelaide è pronta ad affrontare l’interrogatorio davanti al magistrato.

Stefania scopre la verità su Rocco e tutte le Veneri non sanno come comportarsi con Maria. Ludovica riceve una proposta di lavoro da Torrebruna e deve scontrarsi con Marcello, non tanto disposto a darle il consenso. Beatrice fa un gesto plateale nei confronti di Dante e si presenta da lui al Circolo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 25 febbraio 2022

L’interrogatorio di Adelaide è andato sorprendentemente bene ed il caso Ravasi sembra chiuso per sempre. Dante e Beatrice hanno passato una notte di passione ed al mattino Vittorio li vede davanti al Paradiso. Tina inizia a pensare ad una famiglia tutta sua mentre Ezio confessa a Gloria la verità su Gemma, dicendole che è stata la giovane a scrivere la lettera e non Veronica.

Intanto sarà Dante a portare nuovamente a galla il caso Rava, affermando ad Umberto di avere la prova che potrebbe inchiodarlo e così lo ricatterà.