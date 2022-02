Emanuel Caserio, Salvatore Amato de Il Paradiso delle Signore, svela come sono rapporti sul set

Gossip

Emanuel Caserio ha svelato cosa significhi per lui essere parte del cast de Il Paradiso delle signore. Le sue parole sulla soap opera, gli altri attori e i suoi progetti futuri.

In una recente intervista Emanuel Caserio ha parlato de Il Paradiso delle signore, soap opera di Rai 1 che lo vede tra i protagonisti e dei suoi progetti futuri. L’attore ha anche parlato del mondo dietro le quinte, soprattutto dei rapporti con i colleghi sul set.

Emanuel Caserio e la soap opera Il Paradiso delle signore

Nella fiction Il Paradiso delle signore Emanuel Caserio interpreta il barista siciliano Salvatore Amato. La serie per l’attore è di grande importanza, a Tv Sorrisi e Canzoni infatti confida che: “Il Paradiso delle signore si sta rivelando una scuola di perfezionamento oltre al centro sperimentale di cinematografia.

È una scuola di formazione perché stare tutti i giorni sul set e girare continuamente scene è una palestra”.

Oltre alla serie in sé, inoltre, durante l’intervista l’interprete di Salvatore Amato riserva anche alcune parole proprio per il suo personaggio: “È un ragazzo con alti e bassi molto forti che lo rendono una persona vera e credo che tanti si identifichino in lui. – afferma l’attore – La cosa bella di Salvatore è che se riconosce di avere sbagliato, chiede subito scusa. Nella scorsa stagione, si era dimostrato molto geloso e possessivo nei riguardi di Gabriella (Ilaria Rossi ndr) e il pubblico si era schierato contro di lui perché era piuttosto aggressivo.

Poi Salvatore è tornato sui suoi passi. Io lo definisco un simpatico scugnizzo in evoluzione”.

Forse i suoi impieghi passati, quando ancora era uno studente prima del successo, hanno potuto aiutarlo ad interpretare questo suo personaggio dato che anche l’attore è stato barista per qualche tempo. “Ho fatto il barista, il barman, il rider (consegnavo pizze), ho fatto per un po’ pulizie in una palestra” ci tiene a precisare lui.

Come sono i rapporti tra gli attori sul set

Durante l’intervista Emanuel Caserio si lascia andare anche a rivelazioni sui rapporti che si sono creati con il resto del cast della serie: “Con Pietro Genuardi (che interpreta Armando Ferraris, ndr) siamo ormai compagni di scuola anche se lui ha alcuni anni più di me.

Facciamo anche vacanze insieme. È un fratello maggiore. Ma anche con Chiara Russo (Maria Puglisi nella soap, ndr) e Grace Ambrose (interprete di Stefania Colombo, ndr) siamo diventati molto amici e stiamo programmando una vacanza in Puglia”.

Infine Emanuel Caserio afferma anche che: “Sono quattro anni che convivo con tanti colleghi condividendo un’ esperienza fantastica”.

Emanuel Caserio parla dei suoi progetti futuri

Al termine dell’intervista Caserio rivela i suoi progetti futuri e dove potremmo vederlo presto: “L’anno scorso ho girato un film di Claudio Amendola dal titolo ‘I cassamortari’ che uscirà su Prime Video. Il mio è un piccolo ruolo, ma molto divertente. Indosso i panni di Arturo, uno dei giovani vedovi di cui si innamora la protagonista interpretata da Lucia Ocone che, nel film, gestisce un’agenzia di pompe funebri assieme ai fratelli”.