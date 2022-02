Silvio Berlusconi e l’ipotesi matrimonio con Marta Fascina: arriva la smentita dal leader di Forza Italia

Politica

La notizia dell’imminente matrimonio tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina è finita sulla cresta dell’onda nella giornata di ieri, ma ha trovato smentita in serata. A prendere parola è stato lo stesso leader di Forza Italia che, attraverso una nota, ha precisato di non voler convolare a nozze con la fidanzata. Per celebrare la loro unione, in compenso, il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di speciale.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina: arriva la smentita dell’ipotesi matrimonio

Silvio Berlusconi e Marta Fascina non convoleranno a nozze, perlomeno per il momento. La notizia del loro ipotetico matrimonio è stata rilanciata nella giornata di ieri dalle pagine del quotidiano Libero.

Un’indiscrezione che ha subito scosso il mondo della politica ma anche del gossip e che, inizialmente, non ha ricevuto conferme né smentite. In serata, poi, è arrivata la smentita ufficiale da parte del leader di Forza Italia che, attraverso una nota, ha fatto sapere di non avere al momento tra i piani futuri tale ipotesi.

Come riporta anche Ansa, Silvio Berlusconi ha spento ogni voce di corridoio con le seguenti dichiarazioni: “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio.

Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari“.

Silvio Berlusconi: i precedenti matrimoni del leader di Forza Italia

Nessun matrimonio, ma un appuntamento speciale cui prenderanno parte anche la famiglia e gli affetti del Cavaliere: questi sarebbero i piani della coppia per celebrare a dovere la loro unione.

Silvio Berlusconi dunque, al momento, non convolerà a nozze e dunque non si concretizzerà l’ipotesi del terzo matrimonio. Il politico, in passato, è convolato a nozze prima con Carla Dall’Oglio, sposata nel 1965, e poi con Veronica Lario nel 1990.