Al Bano Carrisi e la figlia Romina ai ferri corti: lite in strada, proseguono le tensioni tra padre e figlia

Gossip

I rapporti tra Al Bano Carrisi e la figlia Romina continuano a rimanere tesi e i recenti segnali di distensione sembrano ora una remota realtà. Padre e figlia, infatti, sono stati pizzicati in strada a Roma durante una furibonda litigata che non è passata inosservata. Ignote le cause del diverbio, ma quel che è certo è che tra i due permangono dissapori, come dimostrato anche in una loro recente ospitata in televisione.

Al Bano e Romina Carrisi: lite in strada tra padre e figlia

Continua a tenere banco, nel mondo del gossip, il turbolento rapporto tra Al Bano Carrisi e la figlia Romina, tra incomprensioni e litigi.

Il loro rapporto è stato minato nel corso degli anni da una lunga serie di silenzi e questioni irrisolte in famiglia, come dimostra anche l’ultima litigata che li ha visti di recente coinvolti. Sono i fotografi del settimanale NuovoTv ad averli pizzicati in strada a Roma nel corso di una furibonda lite, di cui sono ignote le cause, che di certo non è passata inosservata.

La notizia, riportata anche da Gossip e Tv, ha confermato ancora una volta come i rapporti tra i due non siano propriamente idilliaci. E lo avevano dimostrato anche i diretti interessati, intervistati lo scorso mese nel programma di Rai1 di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Al Bano e Romina Carrisi: il recente confronto a Oggi è un altro giorno

Nel corso dell’intervista al programma, di cui Romina Carrisi è opinionista, padre e figlia avevano battibeccato portando in superficie dissapori mai chiariti né superati. In quell’occasione, la quartogenita del cantante aveva manifestato tutta la sua delusione per non essere mai stata compresa dal padre: “Lui dice che è un grande psicologo, secondo me la prima caratteristica di uno psicologo è ascoltare.

Lui invece cerca sempre di trovare soluzioni. Te lo posso dire?

Papà, parlando molto seriamente non credo di essere mai stata capita da te. Io non mi sono mai sentita compresa da te“.

Il cantautore di Cellino San Marco aveva replicato con fermezza, in riferimento alla scelta della figlia di trasferirsi oltreoceano da adolescente: “Te ne sei andata in America, un figlio deve anche saper ascoltare il padre. Visto che mi stai invitando a parlare, parlo“.