Gossip

Romina Carrisi vuota il sacco, per la prima volta e davanti alle telecamere, contro il padre Al Bano: la figlia del Leone di Cellino San Marco e Romina Power “approfitta” di una ospitata a due in un salotto televisivo per togliersi un sassolino dalla scarpa sul genitore. L’effetto, però, è quello di un macigno. La conduttrice interviene per interrompere la parentesi di imbarazzo.

Romina Carrisi contro Al Bano: l’accusa al padre in diretta tv

Imbarazzo della conduttrice Serena Bortone nel suo programma televisivo Oggi è un altro giorno, dove Al Bano e Romina Carrisi sono stati ospiti per un sipario sulla loro storia familiare.

Una parentesi dalla piega inaspettata per il pubblico e la stessa padrona di casa, sfociata in un faccia a faccia tra padre e figlia il cui contenuto, a quanto pare, avrebbe spiazzato persino il diretto interessato. Per chiudere la questione, la presentatrice ha virato su un intermezzo musicale… Ma l’accusa di Romina jr non è passata sottotraccia.

Romina Carrisi al padre Al Bano: “Non mi sono mai sentita compresa da te“

Tutto è successo quando Al Bano, nel dipingere un autoritratto del suo ruolo di padre ai microfoni della trasmissione, si è definito “uno psicologo”.

A questo punto, Romina Carrisi si è lasciata andare a uno sfogo a chiare lettere.

“Lui dice che è un grande psicologo, secondo me la prima caratteristica di uno psicologo è ascoltare. Lui invece cerca di sempre di trovare soluzioni. Te lo posso dire? Papà, parlando molto seriamente non credo di essere mai stata capita da te. Io non mi sono mai sentita compresa da te“.

La replica di Al Bano alla figlia Romina

La replica di Al Bano non si è fatta attendere: “Te ne sei andata in America, figlio deve anche saper ascoltare il padre.

Visto che mi stai invitando a parlare, parlo“, ha esordito l’artista aprendo alla sua lettura dei fatti che comprendo anche il peso della scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi.

“Il destino è stato un po’ carogna nei nostri confronti, per quello che doveva essere una tua fantastica infanzia purtroppo ci sono stati degli eventi che non hanno reso possibile la normale strada della vita (…) abbiamo avuto vicissitudini che non avrei mai voluto…“.

Al Bano ha provato a spiegare cosa è successo quando la figlia ha deciso di partire per gli Stati Uniti, ma Serena Bortone ha fatto calare il sipario con una parentesi musicale sulle note di Nostalgia canaglia. E chissà se il resto della storia troverà mai spazio sotto i riflettori…