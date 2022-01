Al Bano Carrisi negativo al Covid-19, l’annuncio del cantautore a Domenica In: “Non avevo sintomi”

Programmi TV

Annuncio importante per Al Bano a Domenica In: il cantautore ha rivelato di essere risultato finalmente negativo al Covid-19. Il cantante racconta come l'abbia contratto.

A Domenica In, nel corso del talk dedicato al Covid-19 e alla campagna di vaccinazione, è intervenuto anche Al Bano Carrisi. Il cantautore, risultato positivo a fine dicembre, ha annunciato nello studio di Mara Venier di essere finalmente negativo in seguito ad un tampone molecolare. “La cosa fantastica è che non avevo sintomi” le sue parole, ricordando anche come abbia contratto il virus.

Al Bano in studio a Domenica In: il cantante si è negativizzato

Al Bano Carrisi è ufficialmente guarito dal Covid-19. Era il 29 dicembre quando il cantautore di Cellino San Marco annunciò di essere risultato positivo al virus.

Un intoppo non da poco, dal momento che sarebbe dovuto essere ospite del Capodanno in musica di Canale5 al fianco di Federica Panicucci. Ospitata inevitabilmente saltata, ma oggi il cantautore può gioire dal momento che si è ufficialmente negativizzato e può così tornare a respirare aria di libertà.

A Domenica In, in apertura di puntata, Mara Venier presenta i suoi ospiti in studio pronti ad intervenire nel talk dedicato al Covid-19 e alla campagna vaccinale. E annuncia, presentando in studio il cantante: “Anche Al Bano è negativo, da tre giorni“. L’ospite specifica: “Da venerdì sera.

Ore 21.30 ho scoperto di essere negativo, con un tampone molecolare. Sono rimasto 10 giorni“.

Al Bano contagiato durante una cena di compleanno: il racconto del cantautore

Nel corso del talk dedicato al Covid-19 Al Bano è intervenuto nuovamente per raccontare la sua personale esperienza con il virus. E ricorda come l’abbia contratto: “Sono andato a fare una vacanza da mia figlia a Zagabria.

C’è il suo compleanno, una cena, le sue amiche, e una di queste aveva in atto il Covid. L’abbiamo beccato io e l’altra mia figlia. Ho fatto una serie di tamponi ed ero negativo, invece lì era uscita questa verità un po’ amara e mi ha distrutto il Capodanno“.

Nonostante la positività al Covid, il cantautore ha rivelato di non aver avuto sintomi: “La cosa fantastica è che non avevo sintomi. Mi sono anche fatto un molecolare. Ho passato tutti quei giorni stando bene“. Al Bano aveva già raccontato questa sua esperienza con la malattia, lanciando anche una durissima stoccata al mondo dei No Vax.