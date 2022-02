Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli nel cast di LOL 2: la Pozzolis Family tra esordi, successi e famiglia

Chi è

Entrambi attori, entrambi comici. Il duetto composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si forma però prima come coppia, insieme dal 2013 e sposati per ben due volte, l’11 e il 18 maggio 2019, con un rito pagano a San Candido prima e con uno civile a Milano dopo.

Nel 2015 nasce il loro primo figlio, Giosuè, seguito da Olivia Tosca, nata nel 2017. Nel corso della loro carriera hanno seguito percorsi in parte simili, fino a diventare nel 2016 una coppia anche nel lavoro, con il progetto The Pozzolis Family.

Alice Mangione: da attrice a imitatrice, passando per la presentazione

Bergamasca, classe 1984, debutta su Italia 1, con il programma Mai dire martedì al fianco del comico abruzzese Maccio Capatonda.

Nella sua gavetta vi è l’esordio cinematografico con la commedia Oggi sposi di Luca Lucini del 2009 e nel 2014 Un fidanzato per mia moglie, con Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri.

Sbarca sul web parodiando la youtuber Alice MakeUp, imitazione che le vale un grande successo e che farà conoscere anche in televisione a La prova dell’otto, show con parodie della televisione e del web, in onda su MTV.

Nella sua carriera c’è anche lo spazio per la presentazione, così la si trova nei panni di conduttrice di Quelli degli anni ’80, sul canale DeejayTV.

Gianmarco Pozzoli: gli inizi tra cabaret, cinema e televisione

Nato a Milano il 24 ottobre 1971, Gianmarco Pozzoli debutta sin dall’inizio come attore comico, ruolo che non abbandonerà mai nel corso degli anni.

L’esordio è nell’anno 1998 al fianco del comico Gianluca De Angelis, conosciuto un anno prima, nel programma Scatafascio andato in onda su Italia 1.

Con Gianluca forma il duo Sagapò, che diventerà un gruppo il 2010 e il 2012 con l’ingresso di Marta Zoboli.

La coppia è attiva sul piccolo schermo e prende parte a programmi come Zelig Off, Zelig Circus, Paperissima Sprint e Colorado.

Nel 1999 si apre una piccola parentesi nel mondo del cinema con il film di Paolo Costella Tutti gli uomini del deficiente.

Dal 2011 entra a far parte del cast di Un passo dal cielo, nel panni di Huber, assistente capo di Polizia, serie televisiva che lo renderà molto popolare.

In un’intervista a TvMia ha affermato come il personaggio di Huber, balbuziente, non sia una pura finzione, dato che anche lui deve affrontare il problema della balbuzie.

Del 2012 è la sitcom Talent High School – Il sogno di Sofia a cui prende parte in entrambe le stagioni, mentre è dello stesso anno il suo ritorno sul grande schermo con Benvenuti al Nord (2012), cui segue Mi rifaccio Vivo (2013).

Gianmarco ha anche una passione per il disegno che spiega il suo cimentarsi come illustratore e fumettista.

Alice e Gianmarco, insieme anche nel lavoro

L’anno 2016 vedono il debutto nel mondo dello spettacolo come coppia, con il progetto social The Pozzolis Family.

Il racconto tratta di argomenti legati alla loro famiglia in chiave comica, con video come La donna prima e dopo il matrimonio o Come si annuncia una nuova gravidanza.

L’anno seguente pubblicano un libro, diventato un bestseller, dal titolo Un figlio e ho detto tutto, un profilo dei dubbi, ansie e scoperte di chi sta per diventare genitore.

Pochi anni dopo pubblicano L’Amore si moltiplica.

Sono molto attivi anche su Instagram, la loro pagina The Pozzolis Family conta quasi 500mila follower.

Ora, l’annuncio del nuovo cast di LOL – Chi ride è fuori arriva direttamente da una diretta Instagram di Fedez e Frank Matano, conduttori (il primo già nella prima stagione) del programma di Amazon Prime Video.