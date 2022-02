Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero non va in onda: cosa ha scelto di mandare in onda la Rai

Serie TV - Fiction

Doc – Nelle tue mani 2 non torna questa sera su Rai1. La fiction con Luca Argentero e tutti gli altri interpreti torneranno in Rai a data da destinarsi.

Le vicende di Russia e Ucraina stanno sconvolgendo il mondo. La Rai ha deciso di cambiare la propria programmazione per venire incontro all’esigenza di informare i cittadini. Questa sera, 24 febbraio, la programmazione di Rai1, quindi, non vedrà più andare in onda la nuova puntata della fiction Doc 2- Nelle tue mani, ma uno speciale del TG1.

Doc – Nelle tue mani 2 non va in onda

Giovedì 24 febbraio 2022 su Rai1 doveva andare in onda il sesto appuntamento con Doc – Nelle tue mani 2. La seconda stagione del medical drama con Luca Argentero continuerà prossimamente ad intrattenere il suo affezionato pubblico con gli sviluppi di trama che girano intorno al Doc Andrea Fanti.

I due nuovi episodi rimandati hanno titolo di Ragioni e conseguenze e Gold standard. Il medico protagonista sarà alle prese con la voglia di riavvicinarsi ad Agnese ma la donna continuerà ad avere delle remore. A fare compagnia al personaggio interpretato da Luca Argentero ci saranno tutti gli altri protagonisti della serie interpretati da Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Boubakar Malanchino, Beatrice Grannò e Marco Rossetti.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni dei due nuovi episodi

Il primo episodio dal titolo di Ragioni e conseguenze ci mostrerà una Agnese sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bambino che ha in affido con Davide.

La situazione porterà la donna in balia degli eventi e le cose sembrano non andare troppo bene tanto che Andrea sembra volerle stare vicino come ai vecchi tempi.

Damiano e Giulia vivono una crisi che sa tanto di frattura insanabile mentre Gabriel finalmente decide di aprirsi con la psicologa.

Nel secondo episodio dal titolo di Gold standard è arrivato il giorno della simulazione di primariato per il nostro Doc.

Il Fanti è stressato come non mai ma la voglia di rimettere il camice come un tempo lo porterà ad affrontare una situazione molto delicata quando giunge un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale, tanto che sarà costretto a prendere una serie di scelte rischiose.