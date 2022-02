Guendalina Tavassi concorrente alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Le sue risposte alle critiche

Gossip

Guendalina Tavassi è tra i nomi confermati come concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Sui social c’è chi la critica, ma lei non le manda a dire.

Guendalina Tavassi è ufficialmente parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sui social c’è già chi la critica accusandola di partire per l’Honduras lasciando i suoi figli a casa da soli. Dopo che il padre dei bambini è finito in carcere la situazione familiare della Tavassi è tutt’altro che idilliaca.

Guendalina Tavassi nel cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi

È stata la stessa Guendalina Tavassi, nei giorni scorsi, a parlare sui social della sua partecipazione alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, reality di Canale 5 che partirà a breve. Le critiche non si sono fatte di certo aspettare, vari utenti, infatti, accusano la Tavassi di lasciare i suoi bambini a casa da soli, dopo averne denunciato il padre, mentre lei sarà in Honduras.

Guendalina, però, non ha perso tempo e ha risposto a tutte le critiche e le accuse con queste parole.

“Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”.

Guendalina Tavassi e i problemi con l’ex marito Umberto Da Ponte

Questo non è il primo sfogo di Guendalina Tavassi contro le critiche. Pochi giorni fa ha risposto anche agli utenti che la accusavano di aver mandato in prigione il padre dei suoi figli. Umberto Da Ponte, infatti, ora si trova in carcere dopo le accuse di violenza e aggressione che Guendalina gli ha rivolto a settembre scorso: “Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto davanti ai bambini”.

L’ Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi in gara con il fratello Edoardo

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 partirà lunedì 21 marzo 2022, appena dopo la fine del Grande Fratello Vip prevista per il 14 marzo 2021. Al timone del programma ritroveremo nuovamente la conduttrice Ilary Blasi. In questa edizione ci sarà una novità i naufraghi saranno divisi tra coppie e single. Guendalina Tavassi è già un concorrente ufficiale in coppia con suo fratello Edoardo. Un altro nome confermato è Lory Del Santo con il compagno. Verso la certezza invece ci sono i Cugini di Campagna, Illona Staller con il figlio, Carmen di Pietro con il figlio, Nicole Daza, la fidanzata di Marcell Jacobs, Floriana Seconfi, la coppia padre figlio composta da Jeremias e Gustavo Rodriguez.